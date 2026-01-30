Trump amenință Marea Britanie după vizita lui Starmer la Beijing: „E periculos pentru ei să îmbunătățească relațiile cu China”

Foto: Getty Images

Preşedintele american, Donald Trump, a apreciat, joi, drept „foarte periculoasă” dorinţa Regatului Unit de a-şi consolida legăturile cu China, într-o declarație în fața presei, la sosirea sa la Washington pentru premiera unui documentar despre soţia sa, Melania Trump, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Este foarte periculos pentru ei să facă asta”, a spus preşedintele american, după ce prim-ministrul britanic, Keir Starmer, aflat în vizită la Beijing, joi, a declarat că este „vital” ca ţara sa să îşi îmbunătăţească relaţiile cu China.

Dictatorul chinez, Xi Jinping, şi Starmer au salutat, cu această ocazie, îmbunătăţirea relaţiilor dintre ţările lor, pe care au considerat-o necesară în ciuda persistenţei unor diferende serioase.

Aceasta este prima vizită în China a unui şef de guvern britanic din 2018 şi vine după o serie de alte călătorii ale liderilor occidentali, dornici să consolideze legăturile cu China, pe măsură ce aliatul lor tradiţional american devine mai imprevizibil.

„Cred că este şi mai periculos pentru Canada să facă afaceri cu China”, a mai declarat Donald Trump. „Canada nu o duce bine (...) şi nu poţi privi China ca pe o soluţie”, a adăugat el.