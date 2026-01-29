Întâlnire istorică între Xi Jinping și Keir Starmer. Cu ce proverb l-a primit liderul Chinei pe premierul britanic

Xi Jinping și Keir Starmer. Foto: Getty Images

Liderul chinez Xi Jinping a declarat că relația China-UK a trecut prin „răsturnări de situație” de-a lungul anilor, dar că o abordare mai „consecventă” este în interesul ambelor părți. Înaintea discuțiilor cu Keir Starmer din timpul primei vizite în China a unui prim-ministru britanic din ultimii opt ani, Xi a declarat că cei doi vor „trece testul istoriei” dacă vor putea „să depășească diferențele”. Mai mult, liderul de la Beijing l-a primit pe Starmer cu un proverb: „Privește departe în zare”, scrie The Guardian.

În Marea Sală a Poporului din Beijing, Xi a părut că o ceartă pe Kemi Badenoch, liderul conservatorilor, care l-a criticat pe Starmer pentru călătoria sa în China.

A existat o îngrijorare comună între partide cu privire la activitățile de spionaj ale Chinei în Marea Britanie, delegația nr. 10 care călătorește folosind telefoane cu cartelă preplătită și, de asemenea, cu privire la încălcările drepturilor omului comise de Beijing.

Cu toate acestea, prim-ministrul britanic și-a început călătoria spunând că dorește să aducă „stabilitate și claritate” în relațiile bilaterale după ani de „inconsecvență” sub conducerea conservatorilor, când acestea au trecut de la „epoca de aur la era glaciară”.

În discursul de deschidere dinaintea discuțiilor, Xi i-a spus lui Starmer că „vizita a atras multă atenție”.

„Uneori, lucrurile bune necesită timp. Atâta timp cât este lucrul corect care servește intereselor fundamentale ale țării și ale poporului, atunci, ca lideri, nu ar trebui să ne ferim de dificultăți și ar trebui să mergem mai departe. Atâta timp cât adoptăm o perspectivă largă, ne depășim diferențele și ne respectăm reciproc, atunci vom dovedi că putem rezista testului istoriei”, a adăugat el.

Președintele a citat și un proverb chinezesc: „Privește departe în zare”.

Xi a recunoscut însă că relațiile dintre Marea Britanie și China au cunoscut „răsturnări de situație” de-a lungul anilor, care nu au servit intereselor niciuneia dintre cele două țări.

Pe fondul ambițiilor lui Donald Trump pentru Groenlanda, al tensiunilor cu Iranul și al războiului lui Vladimir Putin în Ucraina, Xi a sugerat că „într-o lume atât de turbulentă” este esențial ca cele două țări să colaboreze pentru „pacea mondială”.

Înaintea vizitei, Starmer a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar prim-ministrul este așteptat să solicite sprijinul lui Xi pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

Descriind starea lumii ca fiind „turbulentă și fluidă”, Xi a spus că un dialog mai intens între Marea Britanie și China este „imperativ”, fie că este vorba „de dragul păcii și stabilității mondiale sau pentru economiile și popoarele celor două țări”.

Ca răspuns, Starmer i-a spus lui Xi că își dorește o relație „mai sofisticată” între cele două țări.

„China este un jucător vital pe scena mondială și este vital să construim o relație mai sofisticată”, a spus el.

Subliniind beneficiile economice ale unei relații îmbunătățite cu China, el a declarat: „Sunt aici astăzi cu gândul la poporul britanic. Acum 18 luni, când am fost aleși în guvern, am promis că voi face Marea Britanie să se deschidă din nou către extern”.

„Pentru că, după cum știm cu toții, evenimentele din străinătate afectează tot ce se întâmplă în țările noastre de origine, de la prețurile de pe rafturile supermarketurilor până la cât de în siguranță ne simțim”, a mai spus Starmer.

Xi a lăudat, de asemenea, fostele guverne laburiste, sub Tony Blair și Gordon Brown, pentru colaborarea constructivă în domeniul relațiilor bilaterale.

„În trecut, guvernele laburiste au adus contribuții importante la dezvoltarea relațiilor dintre China și Marea Britanie. China este pregătită să dezvolte cu Marea Britanie un parteneriat strategic pe termen lung și consecvent. Acesta va fi în beneficiul celor două popoare ale noastre”, a adăugat Xi Jinping.

Cei doi lideri au vorbit în privat timp de o oră și 20 de minute, aproape dublul timpului alocat. Menționând noul an lunar care se apropie, Xi a spus că vizita lui Starmer a fost „un semn de bun augur”.

Anterior, Starmer s-a întâlnit cu președintele Congresului Național al Poporului din China. Zhao Leji a afirmat că este „important” să se dezvolte „bine” relațiile dintre Marea Britanie și China, în contextul „peisajului internațional în schimbare și turbulent”.

De asemenea, el a lăudat eforturile lui Starmer de a ajunge la o apropiere de China, spunând că relațiile sunt acum „pe calea cea bună spre îmbunătățire și dezvoltare” și că „s-au înregistrat progrese pozitive”.

„Aceasta este o vizită istorică, prima a unui prim-ministru britanic în opt ani. Am făcut această călătorie deoarece cred că este în interesul nostru comun să găsim modalități pozitive de a colabora, iar aceasta a fost poziția noastră de lungă durată. Aștept cu nerăbdare câteva zile foarte productive în care să discut despre probleme de stabilitate și securitate globală, creștere economică și provocări comune, cum ar fi schimbările climatice”, a concluzionat Starmer.