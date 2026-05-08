Trump anunță "o victorie uriașă" într-un stat SUA: Curtea Supremă a anulat "îngrozitorul gerrymandering" democrat

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, vineri, "o victorie uriașă" pentru Partidul Republican, după ce Curtea Supremă din Virginia a anulat, în aceeași zi, o redesenare a circumscripțiilor electorale favorabilă democraților în acest stat, transmite Agerpres, care citează AFP.

Redesenarea circumscripțiilor în favoarea unei părți este numită "gerrymandering" peste Ocean și a fost folosită, de-a lungul timpului, atât de democrați, cât și de republicani, în funcție de controlul acestor partide asupra unui stat sau altuia la nivel politic și administrativ.

În aprilie, alegătorii din Virginia au aprobat prin referendum noua configurație a circumscripțiilor, iar estimările indicau posibilitatea ca, în urma acestei mișcări, democrații să câștige la toamnă patru mandate în plus în Camera Reprezentanților.

Astfel, Partidul Democrat ar fi ajuns să dețină 10 din cele 11 mandate de reprezentant al Virginiei în legislativul de la Washington, comparativ cu șase, cât controlează în prezent.

Anularea deciziei luate prin referendum reprezintă o lovitură grea pentru acest partid, cu mai puțin de șase luni înaintea scrutinului legislativ de la jumătatea mandatului, notează AFP.

Trump: Victorie uriașă!

"Victorie uriașă pentru Partidul Republican și pentru America în Virginia. Curtea Supremă din Virginia tocmai a anulat oribilul gerrymander al democraților", a salutat Trump, pe Truth Social, de decizia instanței.

Instanța și-a motivat decizia susținând că referendumul nu a respectat prevederile legale la nivel statal și este, în consecință "nul și neavenit".

Democrații au posibilitatea să atace hotărârea Curții din Virginia la Curtea Supremă a Statelor Unite.

Însă, politic, sorții nu le sunt favorabili nici aici, șase din cei nouă judecători ai instanței supreme americane fiind numiți de administrații republicane.

Democrații au mai suferit recent o înfrângere în Texas, stat controlat de republicani.

În această speță, în care era contestat tot un "gerrymandering", favorabil republicanilor de astă dată, Curtea Supremă a SUA a dat undă verde noii hărți electorale a statului.

Astfel, Partidul Republican va putea să obțină încă cinci locuri în Camera Reprezentanților la alegerile din toamnă.

Cum funcționează "gerrymandering"

Startul redesenării circumscripțiilor din Texas a fost dat chiar de Donald Trump, anul trecut, când le-a cerut republicanilor să pună în aplicare această măsură.

Democrații au ripostat tot cu procese de "gerrymandering" în state precum Virginia și California, pe care le controlează.

Utilizată de-a lungul timpului de aceste două mari partide americane pentru a-și asigura un avantaj în alegeri și a-și consolida puterea, metoda "gerrymandering" se bazează pe faptul că, în SUA, cetățenilor li se cere să se înregistreze ca votanți democrați sau republicani.

Pe baza acestor date, sunt trasate hărțile circumscripțiilor electorale.

Decizia din aprilie a Curții Supreme din SUA, de a restrânge redesenarea districtelor electorale în favoarea minorităților, a dezechilibrat și mai mult peisajul politic de peste Ocean.

Deja, mai mulți guvernatori republicani din Sud, precum cei din Louisiana și Alabama, și-au anunțat intenția de a obține, prin reconfigurarea circumscripțiilor, eliminarea mandatelor democrate.

Iar statul Tennessee a adoptat, joi, o nouă hartă ce elimină un district electoral cu populație predominant de culoare, ce votează în mod tradițional cu democrații.