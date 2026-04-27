Curtea Supremă a SUA le-a dat dreptate republicanilor și a reinstituit harta electorală manipulată în favoarea lor

Curtea Supremă a SUA a reinstituit oficial, luni, noua hartă electorală a statului Texas, ceea ce ar putea ajuta Partidul Republican să obțină încă cinci locuri în Camera Reprezentanților a Congresului Statelor Unite în urma alegerilor intermediare, care vor avea loc în luna noiembrie, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Decizia instanței supreme (controlată și dominată de judecători pro-republicani), care a fost adoptată cu o majoritate de 6-3, formalizează o decizie temporară luată în decembrie pentru revizuirea hărții circumscripțiilor electorale din statul Texas pentru Camera Reprezentanților a SUA.

Harta electorală reinstituită - aprobată în august anul trecut de parlamentul texan și promulgată de guvernatorul republican Greg Abbott - reconfigurează 38 de circumscripții electorale din Texas, al doilea cel mai populat stat din SUA.

Scopul declarat al liderilor republicani din Texas fusese modificarea hărții electorale într-o asemenea manieră încât votul democrat să fie diluat, o tehnică numită „gerrymandering”. Încurajați de președintele Donald Trump, ei ar dori ca grupul lor de 25 aleși republicani în Camera Reprezentanților a SUA să aibă cinci membri suplimentari după alegerile intermediare pentru Congres.

Curtea Supremă a SUA a respins o decizie a unei instanțe inferioare ce blocase folosirea noi hărți electorale de către statul Texas. Instanța inferioară ajunsese la concluzia că harta face discriminări pe criterii rasiale, încălcând astfel protecțiile prevăzute de Constituția Statelor Unite.

În luna februarie, Curtea Supremă i-a permis statului California să folosească noua hartă electorală a statului, care i-ar putea ajuta pe democrați să obțină încă cinci locuri în Congres, după ce parlamentul californian reconfigurase harta electorală a statului ca răspuns la acțiunea republicanilor în Texas.

Pe 3 august anul trecut, aleșii democrați din parlamentul statului Texas au plecat la New York și Chicago într-un exil auto-impus pentru a zădărnici astfel, prin lipsa cvorumului, planul republicanilor de adoptare a noii hărți electorale. Ei au denunțat dorința republicanilor de „a reduce la tăcere alegătorii minorităților printr-un «gerrymandering» rasist” și au spus că noua hartă electorală diluează vocile afro-americanilor și ale hispanicilor care, în majoritate, votează în mod tradițional cu democrații. Pe lângă California, și democrații din Virginia au redesenat harta electorală a statului, astfel încât pare că pariul republicanilor se întoarce împotriva lor.