Trump dă vina pe Ucraina pentru războiul cu Rusia: „Nu trebuia niciodată să începeţi asta”

Preşedintele american Donald Trump a sugerat marţi că Ucraina poartă răspunderea pentru invazia la scară mare lansată de Rusia în urmă cu aproape trei ani, informează dpa, citat de Agerpres. „Nu trebuia niciodată să începeţi asta”, a spus Trump.



Invazia rusă la scară mare asupra Ucrainei a început în februarie 2022, când forţele militare ruse au pătruns pe teritoriul ucrainean dinspre Belarus, dinspre Rusia şi Peninsula Crimeea.



Donald Trump a făcut aceste afirmaţii după ce miniştrii de externe american şi rus au discutat la Riad despre restabilirea legăturilor şi încheierea războiului în Ucraina.



Trump a răspuns astfel la criticile formulate de Ucraina pentru faptul că nu a fost invitată la negocieri. Intervievat la reşedinţa sa din Mar-a-Lago din Florida, Trump l-a criticat pe Zelenski pentru că a denunţat discuţiile ruso-americane care au avut loc marţi în Arabia Saudită ca fiind "negocieri asupra Ucrainei fără Ucraina".



"Sunt foarte dezamăgit" de aceste afirmaţii, a spus Donald Trump, înainte de a lansa o serie întreagă de critici contra lui Zelenski, pe care chiar l-a acuzat că a iniţiat conflictul din Ucraina.



"Însă astăzi eu am auzit: 'Oh, noi nu am fost invitaţi'. Ei bine, voi aţi fost acolo de trei ani", a spus Trump. "Nu trebuia niciodată să începeţi asta. Voi puteaţi ajunge la o înţelegere", a adăugat el.



Revenind la discuţiile la nivel înalt între responsabili ruşi şi americani în Arabia Saudită, preşedintele american a estimat că acestea au fost "foarte bune" şi s-a declarat "mult mai încrezător" în posibilitatea de a se ajunge la un acord care să pună capăt războiului.



"Rusia vrea să facă ceva. Ei (ruşii) vor să pună capăt barbariei sălbatice", a susţinut Trump.



Întrebat cu privire la o eventuală întrevedere a sa cu Vladimir Putin înainte de sfârşitul lunii, Donald Trump pur şi simplu a dat din cap şi a răspuns: "Probabil".



Trump, care a revenit la Casa Albă cu mai puţin de o lună în urmă, a dat de înţeles că, dacă el ar fi fost la putere atunci când a început războiul, el ar fi putut obţine o înţelegere care i-ar fi dat Ucrainei "aproape tot teritoriul şi niciun om nu ar fi fost ucis, niciun oraş nu ar fi fost distrus", a afirmat el.



"Vreau să văd pace. Nu vreau să mai văd cum sunt ucişi toţi aceşti oameni", a declarat Donald Trump.



În timpul conferinţei sale de la Mar-a-Lago, Trump i-a reproşat de asemenea Ucrainei că a deturnat o parte din ajutorul american de la începutul conflictului. "Preşedintele Zelenski mi-a spus săptămâna trecută că el nu ştie unde sunt jumătate din banii care li s-au dat", a susţinut preşedintele american, înainte de a critica absenţa alegerilor în Ucraina după declanşarea invaziei ruse.



Potrivit lui Donald Trump, era necesar să se organizeze alegeri în Ucraina, cerere pe care o formulase şi Rusia. "Nu Rusia crede asta. Aceasta este ceea ce cred eu şi multe alte ţări de asemenea", a afirmat Trump.



Rusia susţine că mandatul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a expirat în luna mai şi că din acest motiv Ucraina trebuie să organizeze alegeri.



Potrivit Kievului, mandatul lui Zelenski rămâne în vigoare în conformitate cu actuala lege marţială din Ucraina.



"Avem o situaţie în care nu am avut alegeri în Ucraina, unde noi avem doar o lege marţială şi unde liderul Ucrainei - îmi pare rău să o spun - însă el are 4% opinii favorabile", a răspuns Trump întrebat dacă Washingtonul va susţine impunerea organizării de alegeri în Ucraina, cum pare să dorească Rusia.



Ucraina organizase alegeri prezidenţiale în 2019.



Întrebat cu privire la ideea care a apărut şi divizează ţările europene, de a trimite trupe europene de menţinere a păcii în Ucraina, Donald Trump a răspuns: "Dacă ei vor asta, este super. Sunt total favorabil". El a precizat totodată că "noi (SUA) nu avem de ce să trimitem trupe acolo, pentru că, ştiţi, noi suntem foarte departe".



Donald Trump a cerut de asemenea "reechilibrarea" ajutorului furnizat Ucrainei între Europa şi Washington. "Noi le-am dat cred 350 de miliarde de dolari (...), aceasta este mult şi noi trebuie să reechilibrăm cu Europa, pentru că Europa a dat un ajutor mult mai mic ca acesta", a afirmat Donald Trump.



În plină efervescenţă diplomatică, atacurile ruse au continuat miercuri în Ucraina, unde o parte din oraşul-port Odesa a rămas fără căldură şi curent electric.