Trump îl acuză pe fostul director FBI James Comey că a îndemnat la asasinarea sa într-un mesaj cifrat. Ce înseamnă "8647"

Donald Trump îl acuză pe James Comey (dreapta) că a îndemnat la asasinarea sa prin mesajul "8647". Foto: Hepta / X

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține că fostul director al FBI, James Comey, a postat un mesaj care conținea un îndemn la asasinarea actualului lider de la Washington, transmite The Guardian.

Comey a postat pe Instagram fotografia unor cochilii de scoici formând numărul "8647", iar membrii MAGA, mișcarea care-l susține pe Trump, au reacționat imediat, acuzând faptul că acesta ar fi codul unui apel la uciderea președintelui.

Ulterior, fostul director și-a șters postarea.

Donald Trump a preluat ideea și l-a acuzat pe Comey de instigare.

"(James Comey) știa exact ce înseamnă asta. Și un copil știe ce înseamnă asta. Înseamnă asasinat. O spune tare și clar. Acum, el (Comey) nu e foarte competent, dar e suficient de competent pentru a ști ce înseamnă asta. Și a făcut-o cu un motiv. A cerut asasinarea președintelui", a declarat președintele SUA la Fox New.

Trump - care a supraviețuit anul trecut unei tentative de asasinat în timpul campaniei electorale - a declarat că nu se va pronunța cu privire la ceea urmează să se întâmple cu fostul director al poliției federale americane. Președintele a arătat că acest lucru depinde de procurorul general Pam Bondi.

Ce înseamnă 8647 în opinia MAGA

Conform diverselor interpretări care circulă pe rețelele sociale, semnificația argotică a numărului 86 ar fi aceea de "a scăpa de ceva sau de cineva". Numărul 47 ar fi o referire la al 47-lea președintel al SUA, Donald Trump.

Mesajul complet "8647", așa cum îl interpretează membrii mișcării MAGA - Make America Great Again - ar fi "scăpați de Donald Trump".

Publicația online Distractify, citată de The Guardian, notează că mesajul "8647" a fost inițial gândit ca o formă de rezistență tăcută la administrația Trump și la politicile sale. Alții au sugerat că ar putea fi un apel la impeachment, procedura de punere sub acuzare a președintelui de către Congres.

După valul de furie MAGA, James Comey și-a sters postarea inițială, publicată joi, în care se vedea mesajul format din scoici și explicația "O combinație cool de scoici, pe care am întâlnit-o în plimbarea mea pe plajă".

Oficialii din jurul lui Trump cer arestarea fostului director FBI

Fostul director FBI a revenit cu un mesaj în care și-a explicat gestul.

"Am postat mai devreme o fotografie a unor cochilii pe care le-am văzut astăzi pe plajă, despre care am presupus că ar avea un sens politic. Nu mi-am dat seama că unii oameni asociază aceste numere cu violența. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar mă opun violenței de orice fel, așa că am retras postarea", a menționat el.

Kristi Noem, secretarul american pentru Securitate Națională, a declarat că postarea - între timp ștearsă - a lui Comey este investigată ca "amenințare" și l-a acuzat pe fostul director că a cerut asasinarea președintelui.

Tulsi Gabbard, șefa serviciilor naționale de informații, l-a acuzat, la rândul său, pe James Comey că a îndemnat la uciderea lui Trump și s-a pronunțat că fostul oficial ar trebui să ajungă în spatele gratiilor.