Trump îl numește pe Alex Pretti „agitator şi poate rebel”: „A lovit cu piciorul un vehicul guvernamental foarte scump”

Preşedintele american Donald Trump, la Casa Albă, 29 ianuarie 2026. Sursa foto: Hepta

Preşedintele american Donald Trump l-a calificat vineri drept „agitator şi poate rebel” pe infirmierul Alex Pretti, ucis de doi agenți ICE pe 24 ianuarie la Minneapolis, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Într-o postare pe reţeaua sa online Truth Social, liderul american s-a referit la o înregistrare video ce îl arată pe Alex Pretti, cu 11 zile înainte de moartea sa, cum se revoltă în timpul reţinerii lui de către poliţişti, tot în Minneapolis, oraş din nordul SUA zguduit de la începutul anului de manifestaţii contra operaţiunilor Serviciului federal pentru imigraţie şi vămi (ICE).

„Agitator şi poate rebel, cota lui Alex Pretti a căzut masiv după video-ul ce tocmai a fost difuzat şi care îl arată urlând şi scuipând în faţă un agent ICE foarte calm şi stăpân pe el”, a scris Trump.

Alex Pretti „dă lovituri frenetice cu piciorul într-un vehicul guvernamental nou şi foarte scump cu o asemenea forţă şi violenţă încât stopul maşinii este rupt în bucăţi”, subliniază preşedintele american.

„Aceasta a fost o veritabilă demonstraţie de violenţă şi furie, vizibilă pentru toţi. Agentul ICE a rămas calm, ceea ce nu este uşor în asemenea circumstanţe! SĂ FACEM DIN NOU AMERICA MĂREAŢĂ”, a adăugat preşedintele Trump.

Confruntare între Alex Pretti și agenți ICE, cu 11 zile înainte ca asistentul medical să fie împușcat mortal

Video-ul evocat de Donald Trump a fost difuzat sâmbătă online, înainte de a deveni viral. În înregistrare apare Alex Pretti care îi insultă pe mai mulţi agenţi ICE pe o stradă din Minneaoplis, pe 13 ianuarie.

Infirmierul în vârstă de 37 de ani scuipă către unul dintre vehiculele ce transportau agenţii ICE. Ulterior, el dă o lovitură de picior în partea din spate a maşinii, iar a doua lovitură sparge stopul din dreapta al automobilului. Imediat poliţişti mascaţi ies din maşină pentru a-l reţine şi Pretti este placat la sol de cel puţin patru agenţi.

De asemenea, în video se vede cum poliţiştii fac uz de gaze lacrimogene pentru a îndepărta militanţii prezenţi.

Confruntarea din 13 ianuarie a avut loc la doar câteva străzi distanță de locul unde Renee Good a fost împușcată și ucisă pe 7 ianuarie, de un agent ICE.

O rezidentă din Minneapolis, care făcea parte dintr-un grup de persoane îndoliate care i-au adus un omagiu lui Good la memorialul ei de joi, a declarat, pentru CBS News, despre noul clip video cu Alex Pretti:

„Este irelevant că a mai avut o altă confruntare”, a spus femeia despre incidentul din 13 ianuarie. „Desigur că a avut o confruntare, pentru că era cineva căruia îi păsa și care era dispus să-și asume riscul de a ieși și de a fi pe străzi, în timp ce toată această violență avea loc…Este doar o stratagemă, un pretext pentru a încerca să-l discrediteze.”