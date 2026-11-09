Trump nu îi promite lui Vance susținerea pentru Casa Albă în 2028: „Poate că ar fi mai bine să nu mă implic”. Laude pentru Rubio

2 minute de citit Publicat la 09:23 09 Noi 2026 Modificat la 10:10 09 Noi 2026

Trump a evitat să ofere un răspuns categoric și a sugerat că vicepreședintele nu ar trebui să considere sprijinul său drept ceva garantat. FOTO: Profimedia Images

Donald Trump a evitat să spună, duminică, dacă îl va susține pe vicepreședintele JD Vance în cazul în care acesta va candida la alegerile prezidențiale din 2028, lăsând deschisă inclusiv posibilitatea de a nu-și declara sprijinul pentru niciun candidat. Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS, președintele american l-a lăudat în schimb pe secretarul de stat Marco Rubio, despre care a spus că „face o treabă fantastică”.

Întrebat dacă îl va susține pe JD Vance în eventualitatea unei candidaturi la Casa Albă, Trump a evitat să ofere un răspuns categoric și a sugerat că vicepreședintele nu ar trebui să considere sprijinul său drept ceva garantat.

„Probabil. Nu neapărat”, a răspuns Trump când a fost întrebat dacă ar susține un eventual candidat. Ulterior, a adăugat: „Poate că ar fi mai bine să nu mă implic”.

Trump l-a lăudat pe Marco Rubio

În același interviu, președintele american a fost întrebat cine s-ar mai afla pe lista scurtă a posibililor săi succesori, în afară de JD Vance. Trump l-a menționat pe secretarul de stat Marco Rubio, pe care l-a apreciat pentru activitatea sa.

„Cred că Marco este grozav. Adică, cu siguranță îi place foarte mult și se descurcă excelent. Face o treabă fantastică. Cei la care se gândesc oamenii, dar sunt mulți alții și aș prefera să nu le menționez numele. Sunt câțiva senatori excelenți. Îi cunosc pe toți. Îmi plac foarte mult”, a declarat Trump.

Trump, rezerve față de mesajul lui Vance despre războiul din Iran

Declarațiile vin în contextul în care o postare publicată de JD Vance despre războiul din Iran a fost interpretată la Washington drept o modalitate prin care vicepreședintele își marchează poziția în perspectiva unei eventuale candidaturi la președinție.

Vance a susținut săptămâna trecută că războiul din Iran a contribuit la înfrângerile electorale importante suferite de republicani. Deși inițial Trump a părut să îi susțină poziția, ulterior a sugerat că și-ar fi dorit ca vicepreședintele să fi apărat mai ferm decizia de a intra în conflict.

„Singurul lucru pe care mi-aș fi dorit să-l spună acolo, dacă asta simțea, iar despre acest lucru ar trebui să-l întrebați pe el, este: dacă ar trebui să iei din nou aceeași decizie, ai face-o? Știți, el face parte din procesul decizional. Iar răspunsul meu este un da categoric”, a declarat Trump.

Președintele a mai spus că Vance discutase cu el înainte de a publica mesajul despre Iran, însă nu a susținut că ar fi cunoscut în detaliu conținutul acestuia.

„M-a întrebat: «Ce părere ai?». I-am spus: «Scrie ceea ce simți». Apropo, ce ai de gând să scrii?”, a relatat Trump.

Pe măsură ce se apropie de ultima parte a mandatului său, președintele american a sugerat că susținerea sa ar putea conta în continuare în competiția pentru viitorul Partidului Republican.

„Cred că ar juca un rol important dacă aș face-o, pentru că puterea susținerii mele a fost foarte mare”, a afirmat Trump.