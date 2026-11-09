Un pianist de pe o mare navă de croazieră a căzut peste bord și a stat nouă ore în apele Pacificului. L-a salvat El Nino

1 minut de citit Publicat la 08:20 09 Noi 2026 Modificat la 08:40 09 Noi 2026

Un pianist de pe o navă de croazieră a fost salvat de doi pescari, după ce a stat nouă ore în apele Pacificului. FOTO: Getty Images

Un pianist care lucra pe o navă de croazieră a fost găsit plutind în apă la aproximativ 32 de kilometri de coasta Californiei, după ce căzuse peste bord, scrie BBC, care citează presa americană.

Doi pescari l-au descoperit vineri pe angajatul Royal Caribbean în apropierea insulei Catalina, iar autoritățile cred că bărbatul ar fi stat în apele Oceanului Pacific timp de nouă ore, relatează CBS News.

"Îmi zic: «Da, e un om. Oprește barca »", și-a amintit Grant Garrett momentul în care el și Sean Norton l-au observat.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost încă făcută publică, a fost transportat la spital în stare stabilă, a declarat Garda de Coastă a SUA pentru BBC. Instituția a precizat că a deschis o anchetă privind incidentul.

Potrivit pescarilor, bărbatul le-a spus că este pianist pe Ovation of the Seas, o navă de croazieră cu 14 punți.

"Singurul lucru pe care mi l-a spus a fost: «Mulțumesc. Credeam că o să mor»", a povestit Norton.

Într-un comunicat, Garda de Coastă a transmis că a primit o sesizare de la "un bun samaritean care a scos din apă o persoană aflată în stare de conștiență".

Bărbatul a fost predat salvamarilor din Newport Beach, care au confirmat că acesta face parte din echipajul navei Ovation of the Seas, se arată în comunicat.

Salvamarii estimează că bărbatul ar fi căzut peste bord în jurul orei 02.30, cu aproximativ nouă ore înainte să fie găsit.

"Era la aproximativ 25-32 de kilometri de țărm, practic în mijlocul oceanului", a declarat pentru CBS Adam Yacenda, comandant de batalion în cadrul serviciului de salvamari din Newport Beach.

Norton consideră că bărbatul a supraviețuit datorită temperaturilor neobișnuit de ridicate ale apei.

"E un an cu un El Niño extrem de puternic. Omul ăsta a stat în apă probabil zece ore, dar apa are 24 de grade", a spus Norton. "În alt an, n-ar fi avut nicio șansă", a adăugat acesta.

Potrivit oamenilor de știință care monitorizează Pacificul, fenomenul climatic El Niño aflat în desfășurare este acum cel mai puternic înregistrat vreodată, cu temperaturi ale oceanului cu aproximativ 3,05 grade Celsius peste medie.

Într-o declarație pentru BBC, un purtător de cuvânt al Royal Caribbean Group a afirmat: "Oferim sprijin și asistență membrului nostru de echipaj în această perioadă dificilă. Din respect pentru viața privată a angajatului nostru, nu avem alte detalii de comunicat."