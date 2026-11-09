Pentru 37 de cm, trebuie să își demoleze casa visurilor. Coșmarul unui cuplu al cărui dosar de construcție a fost uitat de primărie

3 minute de citit Publicat la 08:58 09 Noi 2026 Modificat la 08:58 09 Noi 2026

Pentru 37 de cm, trebuie să își demoleze casa visurilor. Coșmarul unui cuplu al cărui dosar de construcție a fost uitat de primărie. FOTO: Getty Images

Soții Casal au aflat că autorizația lor de construire a fost anulată abia după ce casa era aproape gata. Prefectura a contestat documentul la peste un an după emitere, pentru că primăria din Butry-sur-Oise, în Franța, uitase să i-l trimită, scrie Le Parisien.

Eugénia și José voiau să locuiască în această casă tot restul vieții. "Ne vedeam lucrând în grădină și primindu-ne nepoții. Toate planurile ni s-au năruit", spun ei. La șase ani după ce au construit-o, sunt obligați să o demoleze.

Când au aflat că autorizația a fost anulată parțial, lucrările erau aproape terminate. Totul s-a oprit atunci și de atunci nimic nu s-a mai mișcat. "Plătim în continuare rata la bancă, casa nu se poate vinde, avem mâinile legate", spune Eugénia.

În fața terenului stau încă gardurile de șantier. Interiorul este gata, mai rămăseseră doar finisajele de afară. Fără autorizație, însă, cei doi nu au voie să pună nici măcar burlane sau un gard. "Pereții sunt umezi și nu putem lăsa câinele liber în curte".

Și totuși, totul fusese pregătit cu grijă. În 2017, cuplul a cumpărat un teren într-un cartier liniștit de pe malul râului Oise și a angajat un arhitect local, care cunoștea bine regulile din zonă. Primăria a aprobat autorizația în ianuarie 2018.

"Am așteptat să treacă termenul legal de contestare, ca să fim siguri", spun proprietarii. Lucrările au început în septembrie 2018, iar pe 20 aprilie 2020 s-au mutat în casa nouă, după ce și-au vândut vechea locuință.

"Exact 37 de centimetri, dar ne costă foarte scump"

După trei săptămâni, au primit o scrisoare conform căreia autorizația fusese anulată în urma unei contestații a prefecturii. "Nu ne anunțase nimeni nimic până atunci."

Au aflat astfel că în documente exista o greșeală. Fiind aproape de râu, casa trebuia ridicată peste cel mai înalt nivel atins vreodată de apă. Arhitectul a ținut cont de asta, dar a folosit o cifră greșită.

Casei îi lipsesc 37 de centimetri. Mai întâi, primăria a aprobat autorizația fără să observe eroarea. Prefectura, care verifică toate autorizațiile, ar fi trebuit să o descopere rapid. Numai că primăria i-a trimis dosarul abia pe 8 aprilie 2019, la 14 luni după emitere, deși termenul legal era de 15 zile. Prefectura avea apoi două luni să conteste autorizația și a făcut-o, respectând legea.

Soții Casal recunosc că autorizația nu era legală. Problema a fost întârzierea. "Dacă primăria făcea totul la timp, am fi corectat greșeala înainte să înceapă lucrările." Au urmat ani de procese, până la cea mai înaltă instanță administrativă din Franța.

Acum știu că demolarea nu mai poate fi evitată."Am consultat experți și mulți arhitecți. Singura soluție este să demolăm și să cerem o autorizație nouă." Asta înseamnă costuri uriașe, iar economiile lor se topesc. Casa neizolată e scump de încălzit, iar procesele costă. Speranța lor este să primească despăgubiri de la primărie, care și-a recunoscut vina.

"S-a făcut o greșeală gravă, este dramatic", recunoaște primarul Claude Noël, care spune că a moștenit problema de la conducerea anterioară. "Dosarul a fost uitat complet mai bine de un an. Sunt indignat."

Dar povestea a devenit un coșmar și pentru primărie. Avocații și asigurătorii negociază, iar soții Casal cer 950.000 de euro despăgubiri. "Este jumătate din bugetul orașului. Cum să plătească o asemenea sumă o localitate de 2.300 de locuitori?", se întreabă primarul.

Între timp, soții Casal încearcă să reziste. José s-a pensionat recent, dar nu își poate primi nepoții, pentru că locuința nu e sigură pentru ei. "Trăim chiar în casa care ne provoacă tot stresul. Cum să te gândești la altceva?", spune Eugénia. Cei doi speră ca povestea lor să schimbe legea: "Vrem să arătăm că sistemul are o breșă, ca alții să nu pățească la fel."