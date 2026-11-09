Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după ce l-a primit pe Cătălin Cherecheș în vizită

6 minute de citit Publicat la 09:36 09 Noi 2026 Modificat la 09:36 09 Noi 2026

Primarul Doru Dăncuș a criticat dur acțiunea directoarei adjuncte. Sursă foto: Facebook

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş, a cerut public demisia directoarei adjuncte a Şcolii „Lucian Blaga”, pe care o acuză că a permis accesul fostului edil Cătălin Cherecheş în incinta școlii şi a angrenat un grup de copii într-un exerciţiu de imagine pentru acesta.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, edilul a criticat dur acțiunea directoarei adjuncte, spunând că „elevii nu trebuie să ajungă material de imagine pentru un adult care își apără situația în instanță”.

„Cer demisia Mariei Chira din funcția de director adjunct al Școlii „Lucian Blaga” din Baia Mare.

Dimineața, când un părinte își lasă copilul la școală, îl lasă cu încredere. Cu speranța că acolo va fi ocrotit, respectat și învățat să deosebească binele de rău.

Această încredere ne obligă pe toți.

Tocmai de aceea mă îngrijorează vizita lui Cătălin Cherecheș printre elevii Școlii „Lucian Blaga” și mesajul public prin care o învățătoare îi laudă meritele, invocând investițiile făcute în școli.

Vorbim despre un fost primar condamnat definitiv pentru luare de mită. Un om care a părăsit țara în ziua condamnării și a fost ulterior adus înapoi pentru a-și executa pedeapsa.

Este liberat condiționat și are o nouă condamnare în primă instanță pentru trecerea frauduloasă a frontierei și fals privind identitatea. Procesul este în apel, iar instanța a încuviințat efectuarea unei evaluări psihosociale de către Serviciul de Probațiune. Printre aspectele analizate într-o asemenea evaluare se află conduita, integrarea socială și riscul de a comite alte infracțiuni.

În acest context, primirea într-o școală, laudele unui cadru didactic și fotografiile alături de copii îi pot servi la construirea unei imagini de om respectat și acceptat de comunitate.

Nu știm dacă vizita a fost invocată în proces sau inclusă în evaluare. Dar conducerea școlii avea obligația să se gândească și să analizeze acest risc înainte de a-i oferi o asemenea ocazie.

Copiii nu trebuie să ajungă material de imagine pentru un adult care își apără situația în instanță. Încrederea lor în profesori nu trebuie transformată în încredere împrumutată unui fost primar condamnat pentru corupție”, a scris edilul, în postare.

Doru Dăncuş: „Ce înțelege un copil când adulții laudă un fost primar condamnat pentru corupție?”

El a mai spus că decizia conducerii școlii de a-l invita pe fostul edil în fața elevilor ridică semne de întrebare cu privire la valorile morale pe care școala ar trebui să le transmită copiilor.

„Cherecheș a declarat public, în podcasturi locale, că știe că se va întoarce în închisoare. Aceasta este propria lui afirmație; hotărârea aparține instanței.

Inclusiv această declarație face alegerea școlii și mai greu de înțeles. Un om spune public că se va întoarce în închisoare, iar între cele două pedepse de închisoare cu executare, el este invitat în fața unor copii fragili, în curs de dezvoltare, servit drept exemplu de urmat și lăudat de un cadru didactic.

Cum împăcăm această realitate cu valorile morale și sănătoase pe care orice profesor își dorește să le transmită copiilor în cadrul școlii?

Când un copil copiază la un test, îi explicăm că a greșit. Când minte, îi spunem că trebuie să spună adevărul. Îl învățăm că fiecare răspunde pentru faptele sale.

Ce înțelege un copil când adulții laudă un fost primar condamnat pentru corupție, iar condamnarea este lăsată deoparte pentru că „a făcut și lucruri bune”?

Copiii au nevoie de explicații sincere. Au nevoie să vadă că regulile sunt valabile și pentru oamenii cu funcții, bani sau influență.

Le datorăm acestor copii curajul de a spune adevărul întreg, inclusiv atunci când adevărul îi deranjează pe cei puternici”, a mai adăugat primarul.

Edilul i-a cerut directoarei adjuncte să explice public de ce l-a invitat pe fostul primar și ce au avut de învățat elevii din întâlnirea cu acesta.

„Iar despre investițiile în școli trebuie spus un lucru simplu: tablele, băncile și calculatoarele cumpărate din bani publici sunt plătite de comunitate. Din munca părinților și a bunicilor acestor copii.

Un primar are datoria să administreze acești bani corect. Îndeplinirea acestei datorii nu îi dă dreptul la recunoștința personală a elevilor.

Fiecare om are dreptul să își refacă viața după închisoare. Dar școala are obligația să aleagă cu grijă pe cine aduce în fața copiilor, în ce scop și cu ce mesaj.

Doamnă Maria Chira, bunul-simț ar fi fost să vă dați demisia de onoare după ce ați fost declarată „RESPINS”, cu nota 5,50, la proba concursului pentru directori.

În schimb, ocupați în continuare funcția de director adjunct și sunteți preocupată să invitați și să lăudați în școală un fost primar condamnat pentru corupție.

Doamnă Maria Chira, de asemenea vă cer să explicați public această alegere. Ce anume a justificat invitația? Ce au avut elevii de învățat din această întâlnire? De ce ați considerat potrivit să îi oferiți această primire?

Dacă îl admirați, invitați-l acasă, cu tot cu câine. Școala nu este casa dumneavoastră, iar elevii nu sunt publicul lui.

Prietenia personală, dacă ea a stat la baza invitației, nu este un obiectiv educațional.

Părinții vă încredințează copiii ca să îi educați. Nu ca să îi așezați în fotografii din care un adult să câștige respect în ochii societății!

De aceea, cer explicații clare: cine a aprobat vizita? Care a fost rostul ei pentru elevi? Ce mesaj educațional a urmărit școala prin această întâlnire?

Conducerea școlii și Inspectoratul Școlar trebuie să clarifice aceste lucruri. Orice concluzie privind răspunderea celor implicați trebuie să se bazeze pe fapte verificate.

Părinții merită răspunsuri. Iar profesorii care își fac meseria cu seriozitate merită ca școala să rămână un loc în care cinstea are valoare.

Ca membru al comunității, mă supun aceleiași reguli: nicio funcție și nicio relație nu trebuie să fie mai presus de responsabilitatea față de copii.

Nu mă deranjează faptul ca uneori, chiar neinvitat, fostul edil participa la diverse evenimente, în mijlocul adulților ce au capacitatea să discearnă lucrurile însă când vorbim despre copii în curs de formare, fără posibilitatea de a decide dacă doresc să fie parte dintr-o acțiune/activitate sau nu, situație devine extrem de delicată.

Într-o zi, copiii noștri vor înțelege ce s-a întâmplat. Vor citi, vor întreba și ne vor judeca după ceea ce am acceptat.

Atunci va trebui să îi putem privi în ochi. Să le explicăm de ce le-am cerut să fie cinstiți, ce am făcut noi pentru a apăra cinstea și dacă am avut curajul să cerem socoteală atunci când era mai comod să tăcem.

Noi le cerem copiilor să facă ceea ce este corect, chiar și când le este greu.

Le datorăm același lucru”, a încheiat Doru Dăncuș.

Primarul Municipiului Baia Mare a mai precizat că aşteaptă un punct de vedere din partea conducerii şcolii şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.

Reacția actualului primar vine după ce Cătălin Cherecheș a postat, în 5 noiembrie, pe pagina sa de Facebook mai multe fotografi.

În data de noiembrie, Cătălin Cherecheș a mers în vizită la școala „Lucian Blaga”. Ulterior, acesta a postat mai multe fotografii pe pagina sa de Facebook.

„Astăzi am jucat fotbal cu băieții, în pauza mare, în curtea Școlii nr. 8, actuala Școală Lucian Blaga, unde am fost elev în ciclul primar. Supriza pentru elevi a fost Amos, câinele nostru, care a fost încântat să se joace cu ei”, a transmis acesta.

Cătălin Cherecheș a fost condamnat pentru luare de mită

Amintim că fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost eliberat condiționat vineri, 10 iulie, din închisoare.

Cherecheș a fost eliberat după de Tribunalul Baia Mare a respins contestația procurorilor DNA la propunerea de eliberare condiționată a fostului edil, propunere formulată chiar de Penitenciarul Baia Mare.

Fostul primar a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată în noiembrie 2023.

În dimineața zilei în care s-a dat sentința definitivă, el a părăsit teritoriul României folosindu-se de actul de identitate al unei rude.

A fost prins în Germania și extrădat, iar de atunci își execută pedeapsa în Penitenciarul Baia Mare.