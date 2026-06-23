Trump nu se teme de o criză economică globală din cauza războiului cu Iranul: "Armele nucleare primează în fața depresiunii"

Donald Trump: "Atâta timp cât ne respectă, nu vom avea probleme”. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va lua măsurile necesare dacă Iranul nu respectă niciun acord după încheierea rundei inițiale de discuții tehnice din Elveția, subliniind că împiedicarea Teheranului să achiziționeze o armă nucleară este mai importantă decât îngrijorările legate de consecințele economice globale, inclusiv riscul unei crize economice mondiale.

„Dacă Iranul nu își respectă acordul sau dacă nu se comportă bine, voi face ce trebuie să fac”, a declarat Trump reporterilor, potrivit CNN.

El a adăugat că o cooperare continuă din partea Teheranului va asigura stabilitatea, spunând: „Atâta timp cât ne respectă, nu vom avea probleme”.

Abordând îngrijorările legate de potențialul impact economic global al acțiunilor militare asupra Iranului, Trump a respins sugestia că astfel de măsuri ar putea declanșa o depresiune.

„Ei bine, nu așa cum o fac eu. Nu va provoca depresiune”, a spus el. Președintele SUA a susținut, de asemenea, că proliferarea nucleară reprezintă o amenințare mai gravă decât recesiunile economice.

„Dacă nu respectă - ei bine, armele nucleare primează în fața depresiunii”, a spus Trump. „Depresiunea este foarte rea... o armă nucleară va provoca depresiune mult mai repede.”

Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz a continuat luni în ritm mai susţinut decât înaintea acordului de săptămâna trecută între Iran şi Statele Unite, deşi iranienii au anunţat sâmbătă că închid din nou ruta pe care se desfăşurau înainte de conflict o cincime din transporturile mondiale de petrol şi gaze.

Cele mai recente date ale platformelor de monitorizare maritimă indică "o relansare prudentă, dar perceptibilă a traficului după protocolul de acord, chiar dacă evoluţia zilnică rămâne volatilă", a declarat agenţiei Mihail Todorov, reprezentant al furnizorului de date de navigaţie AXSMarine.