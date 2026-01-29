Trump ordonă redeschiderea imediată a spațiului aerian în Venezuela. Care e prima companie din SUA care reia zborurile către Caracas

2 minute de citit Publicat la 22:49 29 Ian 2026 Modificat la 22:49 29 Ian 2026

Compania American Airlines și-a anunțat deja intenția de a relua zborurile către Venezuela. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump anunță că ordonat redeschiderea imediată a spațiului aerian comercial deasupra Venezuelei, scrie The Guardian.

Măsura vine la câteva săptămâni după ce forțele speciale americane l-au capturat și adus în Statele Unite pe președintele Nicolas Maduro, acuzat de infracțiuni legate de traficul de droguri către SUA.

Vorbind la Casa Albă în timpul primei ședințe a cabinetului său din acest an, Trump a precizat, joi, că tocmai a avut o convorbire telefonică cu Delcy Rodriguez, președinta interimară din Venezuela.

Trump a menționat că a informat-o pe Rodriguez despre decizia de a redeschide spațiul aerian al țării latino-americane.

"Vom deschide tot spațiul aerian comercial deasupra Venezuelei. Cetățenii americani vor putea în curând să meargă în Venezuela și vor fi în siguranță acolo", a spus Trump.

El a adăugat că le-a cerut secretarului american al Transporturilor, Sean Duffy, și oficialilor Pentagonului să implementeze măsura înainte de sfârșitul zilei de joi.

Potrivit președintelui american, situația de securitate din Venezuela este în prezent "sub un control foarte strict", după ce Rodriguez l-a înlocuit pe Maduro.

Zborurile directe SUA - Venezuela au fost suspendate în urmă cu șapte ani

Zborurile comerciale directe de pasageri și marfă între SUA și Venezuela fuseseră suspendate din mai 2019, în timpul primului mandat al lui Trump.

La momentul respectiv, Departamentul american al Transporturilor a decis că situația din Venezuela prezintă riscuri inacceptabile pentru transportatorii, echipajele și pasagerii americani.

În noiembrie anul trecut, în timp ce administrația Trump își intensifica presiunea asupra lui Nicolas Maduro, Departamentul a anunțat că spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei ar trebui considerat "închis în întregime".

Administrația Federală a Aviației din SUA le-a comunicat apoi piloților să fie precauți din cauza activității militare intensificate în zonă, iar companiile aeriene internaționale au început să își anuleze zborurile către Caracas.

Ce aduce reluarea zborurilor între Venezuela și SUA

Anunțul lui Trump semnalează cel mai recent pas într-o normalizare rapidă a relațiilor dintre Washington și Caracas sub guvernul interimar compus în mare parte din foști aliați ai lui Nicolas Maduro.

Pentru companiile petroliere americane, se profilează oportunitatea de a accesa vastele rezerve de petrol ale țării, deși probabil vor fi necesare investiții mari în infrastructură pentru a restabili producția la nivelurile anterioare, după ani de degradare și lipsa investițiilor.

"Avem marile companii petroliere care merg acum în Venezuela, o cercetează și își aleg locațiile. Vor produce o bogăție enormă pentru Venezuela și pentru Statele Unite", a estimat Donald Trump.

În context, presa internațională amintește că Delcy Rodriguez, anterior responsabilă pentru temuta agenție de informații Sebin, a afișat ocazional o atitudine de sfidare față de Washington, semnalând în același timp că este dispusă să satisfacă cerințele SUA.

Președintele interimar a acționat rapid pentru a restabili legăturile diplomatice cu Washingtonul și promovează o legislație pe care Trump a caracterizat-o ca plasând sectorul extractiv sub supraveghere americană.

La începutul acestei săptămâni, Rodriguez a anunțat că Statele Unite au fost de acord să deblocheze activele suverane ale țării din străinătate, fondurile fiind destinate achizițiilor de asistență medicală și energie.

American Airlines, ultima companie aviatică americană care a zburat către Venezuela până la suspendarea din 2019, a anunțat joi că intenționează să reia serviciul non-stop cu Caracas în lunile următoare.