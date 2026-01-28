Marco Rubio anunță planurile SUA după capturarea lui Maduro: „Ne dorim o Venezuela prietenoasă, stabilă, prosperă și democratică”

Marco Rubio a dat ca exemplu pentru Venezuela tranziţia democratică din Spania după moartea dictatorului Francisco Franco în 1975. Foto: Getty Images

Marco Rubio a declarat miercuri, în Senatul SUA, că obiectivul Administrației Trump după capturarea președintelui Nicolas Maduro este ca Venezuela să facă tranziția la o țară „prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică”. Secretarul de stat american a spus că există precedente pentru tranziția de la un regim autocratic la unul democratic și a dat exemplu Spania. O parte a strategiei SUA pentru Caracas include un mecanism prin care Venezuela poate vinde petrol sancţionat la preţul pieţei sub „supraveghere” americană, a mai spus Rubio, potrivit Agerpres.

Şeful diplomaţiei americane a făcut aceste declaraţii în timpul unei audieri în Senat pentru a explica politica Statelor Unite privind Venezuela după atacul din 3 ianuarie de la Caracas care s-a soldat cu înlăturarea şi capturarea lui Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores. Rubio a avertizat însă că acest obiectiv nu va fi realizat în câteva săptămâni, ci va necesita „ceva timp”.



„Există precedente. Pot să menţionez mai multe exemple, cum ar fi Spania sau Paraguay, locuri unde a avut loc o tranziţie de la un regim autocratic la o democraţie şi a durat”, a declarat el.

Ce urmează pentru Venezuela

Şeful diplomaţiei americane a spus că nu poate oferi acum „un termen exact” privind durata tranziţiei în Venezuela, dar a subliniat că „nu poate dura pentru totdeauna”.

„Obiectivul final este că ne dorim să ajungem la o fază de tranziţie în care să avem o Venezuela prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică, în care toate sectoarele societăţii să fie reprezentate în alegeri libere şi corecte”, a declarat el.

După plecarea lui Maduro, a explicat şeful diplomaţiei americane, prioritatea imediată a fost evitarea unui scenariu de instabilitate, având în vedere posibilitatea declanşării „unui război civil” sau a unui exod masiv al populaţiei spre Columbia.



Rubio a subliniat că, deşi s-ar putea organiza alegeri, acestea nu ar fi libere sau corecte dacă opoziţia nu are acces la mass-media şi nu i se permite să participe pe deplin.



În acest scop, Statele Unite au stabilit „convorbiri directe şi respectuoase” cu autorităţile interimare, referindu-se la preşedinta interimară, Delcy Rodriguez.



O parte a strategiei include un mecanism prin care Venezuela poate vinde petrol sancţionat la preţul pieţei sub „supraveghere” americană, cu scopul de a finanţa poliţia şi aparatul guvernamental şi de a asigura că resursele sunt utilizate „în beneficiul poporului venezuelean”.



„Acest mecanism pe termen scurt stabilizează ţara şi asigură că veniturile din petrolul sancţionat aduc beneficii poporului venezuelean, nu vechiului sistem”, a explicat el.



A doua fază, potrivit secretarului de stat, vizează redresarea economică şi normalizarea industriei petroliere, care deţine cele mai mari rezerve din lume, promovând „vânzări fără corupţie şi fără favoritisme”.



În acest sens, Marco Rubio a salutat faptul că parlamentul venezuelean a eliminat recent multe dintre restricţiile privind hidrocarburile pentru companiile private.



Totodată, a subliniat necesitatea de a deschide spaţiul politic pentru opoziţie, amintind că încă există aproximativ 2.000 de deţinuţi politici. Pe această temă, a recunoscut că eliberările au loc mai lent decât ar fi de dorit, dar a asigurat că „se eliberează” deţinuţi.

Noi amenințări

Marco Rubio a mai declarat că preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, nu a fost "acuzată" de trafic de droguri în faţa justiţiei americane, spre deosebire de Maduro. Acesta a fost un răspuns la întrebarea dacă este la curent cu rapoarte conform cărora Delcy Rodriguez, susţinută de administraţia preşedintelui Donald Trump, ar fi fost implicată în traficul de droguri, potrivit DEA (Administraţia pentru Controlul Drogurilor).



Într-un discurs scris trimis comisiei pentru relaţii externe a Senatului, Rubio a ameninţat cu „utilizarea forţei” dacă noul guvern al Delcy Rodriguez nu cooperează pe deplin cu administraţia preşedintelui Trump.



Audierea în Senat are loc în aceeaşi zi în care Rubio intenţionează să o primească la Departamentul de Stat pe lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, care s-a întâlnit cu preşedintele Donald Trump în urmă cu două săptămâni şi căruia i-a oferit medalia primită cu ocazia decernării Premiului Nobel pentru Pace.