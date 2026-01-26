Succesoarea lui Maduro în Venezuela îl atacă pentru prima oară pe Trump și spune că s-a „săturat de ordinele de la Washington”

Acolita lui Maduro a fost instalată la conducerea Venezuelei, în dauna opoziției democratice care a câștigat alegerile trecute. Foto: Getty Images.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat că „s-a săturat” de ordinele venite de la Washington și că lucrează pentru a-și uni țara după ce fostul lider autoritar, Maduro, a fost răpit de SUA, relatează CNN. Declarația a fost făcut duminică.

Rodriguez se confruntă cu o situație dificilă de când SUA l-au răpit pe Maduro și au instalat-o ca înlocuitoare a fostului dictator. Ea trebuie să facă în așa fel încât să păstreze susținerea loialiștilor lui Maduro pe plan intern, dar și să se asigure că Trump este mulțumit de felul în care guvernează.

Acum, după aproape o lună de când se află la conducere, Rodriguez face primele remarci critice la adresa guvernului american, după presiuni intense de la Washington pentru repornirea producției de petrol.

„Ne-am săturat deja de ordinele de la Washington pentru politicienii din Venezuela”, a spus ea în fața unor muncitori de la o sondă petrolieră din orașul Puerto La Cruz, la un eveniment difuzat pe televiziunea națională.

„Trebuie să fim lăsați să ne rezolvăm singuri conflictele interne. Republica (Venezuela – n. red.) a plătit un preț mare pentru că a confruntat consecințele fascismului și extremismului în țara noastră”, a spus Rodriguez.

Casa Albă a lui Trump a menținut constant o presiune dură asupra Venezuelei încă de când Maduro și soția acestuia au fost răpiți și duși forțat în SUA pentru a fi judecați.

Rodriguez, care a fost vicepreședinta și principala acolită a lui Maduro, insistă că SUA nu conduc Venezuela. Totuși, ea a încercat să păstreze un ton conciliant față de Trump și de guvernul american și a căutat să evite orice confruntare.

După răpirea lui Maduro, Trump a spus că SUA „vor guverna” Venezuela, însă, ulterior, s-a răzgândit și a lăsat-o în funcție pe Rodriguez.

Venezuela încearcă să rămână stabilă

Pe plan intern, Venezuela este divizată politic între trei facțiuni concurente – loialiștii pro-Mduro, opoziția de stânga și gruparea „Chavistas No-Maduristas”, adică susținătorii defunctului dictator Hugo Chavez care resping autoritatea lui Maduro, spunând despre acesta că a trădat „idealurile socialismului de secol 21”.

La câteva zile după ce SUA au realizat operațiunea anti-Maduro, administrația Trump a trimis la Caracas o serie de ordine – ruperea legăturilor cu China, Iran, Rusia și Cuba și acceptarea unui parteneriat exclusiv cu SUA pentru producția de petrol.

Rodriguez a primit și ordinul de a prioritiza administrația Trump și companiile petroliere americane pentru viitoare achiziții de petrol.

Petrolul rămâne cel mai important bun de export al Venezuelei și principala sa sursă de venit. Țara sud-americană are cele mai mari rezerve globale de țiței extra-greu, un tip de petrol care necesită o procedură ceva mai dificilă de rafinare. Rafinăriile din SUA au capacitatatea de a prelucra petrolul venezuelean.