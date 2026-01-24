Donald Trump susţine că SUA au folosit o armă nouă pentru capturarea lui Maduro din 3 ianuarie. Ce este un "discombobulator"

Donald Trump susţine că SUA au folosit o armă nouă pentru capturarea lui Maduro . Sursă: Donald Trump / Truth Social

Președintele american Donald Trump a susținut că o nouă armă secretă, pe care a numit-o „discombobulatorul”, a fost folosită în timpul operațiunii Forțelor Speciale Americane din 3 ianuarie pentru capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro şi a soţiei acestuia, informează Moscow Times.

Liderul de la Casa Albă a spus că arma a fost crucială în capturarea lui Maduro și în atacurile asupra Caracasului care au precedat operațiunea. Într-un interviu acordat publicației The New York Post, el a spus că „discombobulatorul” „a făcut echipamentul inamicului inoperabil”.

"Nu au avut niciodată ocazia să lanseze rachetele. Aveau rachete rusești și chinezești, și niciuna nu a funcționat. Am intrat, au apăsat pe butoane și nu s-a întâmplat nimic”, a spus președintele american.

"Acel discombobulator... Nu am voie să vorbesc despre el”, a adăugat el.

Recent, Trump a mai spus că SUA au folosit arme pe care „nimeni altcineva nu le avea”. „Avem arme despre care nimeni altcineva nu știe. Și aș spune că probabil este mai bine să nu vorbim despre asta, dar avem arme uimitoare. A fost un atac uimitor”, a spus Trump la NewsNation.

O armă care a lansat „unde sonore puternice”

O gardă de corp a lui Maduro a declarat că forțele speciale americane au folosit o armă neobișnuită împotriva lui și a colegilor săi, provocând ceva de genul unei „unde sonore puternice”.

„La un moment dat, americanii au lansat ceva; nu știu cum să descriu. A fost ca o undă sonoră foarte puternică. Deodată, am simțit că-mi explodează capul din interior. Am început cu toții să sângerăm pe nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mișcăm. Nici măcar nu ne puteam ridica după ce am folosit această armă - sau orice ar fi fost”, a spus un martor ocular.