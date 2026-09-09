Trump permite din nou procesarea vizelor pentru Ungaria și Polonia. Suspendarea rămâne în celelalte țări ale lumii

Administrația Trump a reluat săptămâna trecută procesarea cererilor pentru vize de imigrare din Ungaria și Polonia, menținând în același timp suspendarea temporară a programărilor pentru astfel de vize în alte țări, au declarat patru persoane familiarizate cu situația, citate de Reuters.

Directiva de a acorda prioritate vizelor de imigrare la misiunile diplomatice americane din Polonia și Ungaria a venit de la Casa Albă, potrivit a două dintre surse. Deși nu este clar de ce Statele Unite au acordat un tratament special celor două țări, Trump și principalii săi colaboratori au cultivat relații cu aliați de extremă dreapta din ambele state.

El l-a susținut public pe fostul prim-ministru ungar, Viktor Orban, învins în alegerile din aprilie, precum și pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cărui alegere l-a plasat în conflict cu guvernul centrist al premierului Donald Tusk.

În mai, Reuters a relatat că adjunctul secretarului de stat american, Christopher Landau, le-a cerut unor oficiali de rang înalt din Departamentul de Stat să faciliteze acordarea unei vize americane unui fost ministru polonez dat în urmărire, care se refugiase în Ungaria pentru a evita acuzații de corupție.

Casa Albă a redirecționat către Departamentul de Stat o solicitare de comentarii din partea jurnaliștilor Reuters. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat nu a comentat motivul pentru care procesarea vizelor de imigrare a fost reluată pentru Ungaria și Polonia.

Ministerul ungar de externe și cancelaria prim-ministrului, precum și ministerul polonez de externe și cancelariile premierului și președintelui nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Trump vizează atât imigrația ilegală, cât și pe cea legală

Trump a făcut de mult timp campanie pentru oprirea imigrației ilegale, însă al doilea său mandat a fost marcat în egală măsură de eforturi ample pentru restrângerea imigrației legale. Statele Unite au impus interdicții de călătorie pentru zeci de țări, au introdus taxe ridicate pentru anumite vize de muncă și au stabilit obligativitatea verificării istoricului activității pe rețelele sociale pentru toți solicitanții.

În ianuarie, Departamentul de Stat a anunțat că suspendă temporar procesarea vizelor de imigrare, care permit stabilirea permanentă în Statele Unite, pentru solicitanții din 75 de țări în cazul cărora exista „un risc ridicat de a ajunge să depindă de ajutoare publice”.

După ce un judecător federal a decis împotriva acestei interdicții, Departamentul de Stat a suspendat interviurile pentru vize de imigrare la toate misiunile sale din lume, în timp ce introducea un nou program de instruire.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că programările sunt ajustate pentru a permite desfășurarea noii instruiri. „Ori de câte ori sunt actualizate instrucțiunile pentru solicitanții de viză sau apar modificări ale programărilor pentru interviuri, ambasadele și consulatele comunică aceste informații direct solicitanților”, a transmis acesta.

Impact global

Consulatele și ambasadele SUA organizează în mod tradițional sute de mii de interviuri pentru vize de imigrare în fiecare an, cele mai multe pentru rude ale cetățenilor americani sau ale rezidenților permanenți. În 2024, ultimul an al președinției lui Joe Biden, Statele Unite au emis aproximativ 600.000 de astfel de vize.

Decizia Departamentului de Stat din ianuarie a reprezentat cea mai amplă tentativă de până atunci de restrângere a imigrației legale. Suspendarea vizelor i-a afectat pe solicitanții din țări latino-americane precum Brazilia, Columbia și Uruguay, din state balcanice precum Bosnia și Albania, precum și din țări din Asia de Sud precum Pakistan și Bangladesh.

Pe 21 august, însă, judecătoarea federală Jeannette A. Vargas a anulat politica, calificând-o drept „în mod evident ilegală”.

În zilele următoare, Departamentul de Stat a contactat misiunile din întreaga lume și le-a cerut să anuleze programările pentru vize de imigrare, potrivit a două persoane care cunosc situația.

Departamentul de Stat a confirmat suspendarea globală într-un comunicat public din 25 august, precizând că aceasta va rămâne în vigoare până când personalul va primi o nouă instruire privind modul de evaluare a capacității solicitanților de viză de a se întreține în Statele Unite fără a depinde de ajutoare publice.

Guvernul american a precizat într-un document depus în instanță că interviurile au fost reprogramate temporar până după 31 august.

Suspendarea ar putea însă continua timp de luni întregi din cauza modului în care este organizat noul program de instruire. Misiunile trebuie să își pregătească personalul pe baza materialelor trimise de la Washington, după care un agent consular trebuie să viziteze fiecare misiune pentru a valida finalizarea instruirii, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.