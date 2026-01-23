Trump: „Poate ar fi trebuit să invocăm Articolul 5 şi să forţăm NATO să vină în SUA şi să ne protejeze frontiera de imigranții ilegali”

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a sugerat „testarea” celei mai puternice alianțe militare din lume, NATO, într-o nouă postare pe rețeaua sa socială, Truth Social.

Președintele SUA a criticat de mult timp Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care include și 30 de aliați europeni, precum și Canada, din cauza convingerii sale că alți membri nu își plătesc partea echitabilă.

„Poate că ar fi trebuit să testăm NATO: Să invocăm Articolul 5 şi să forţăm NATO să vină aici şi să ne protejeze frontiera sudică de noi invazii ale imigranţilor ilegali, și astfel vom elibera un număr mare de agenţi ai Poliţiei de Frontieră, pentru alte sarcini.”, a scris Trump joi seara pe Truth Social.

Ce este articolul 5

Articolul 5 se referă la clauza de apărare colectivă a NATO, care stipulează că un „atac armat” împotriva unui membru este considerat un atac împotriva tuturor celor 32 de state membre.

NATO afirmă că evaluează de la caz la caz ce anume declanșează Articolul 5 — cum ar fi „invazia de către un stat a teritoriului altui stat” — dar clarifică faptul că „evenimentele care nu au un element internațional, precum actele pur interne de terorism, nu declanșează” clauza de apărare colectivă, chiar dacă statele membre pot alege să ofere asistență.

În aproape 80 de ani de existență ai alianței, clauza de apărare colectivă a fost invocată o singură dată: în ziua de după atacurile din 11 septembrie 2001, iar aliații NATO ai SUA au sprijinit apoi răspunsul american în Afganistan, unde peste 1.000 de soldați NATO non-americani au fost în cele din urmă uciși.

Cea mai recentă postare a lui Trump pe Truth Social vine pe fondul amenințării sale continue de a retrage SUA din alianță.

Trump: „Nu am avut niciodată nevoie de partenerii NATO”

„Nu am avut niciodată nevoie de ei (n.r. partenerii NATO) — nu le-am cerut niciodată cu adevărat nimic”, a spus președintele joi, în marja Forumului Economic Mondial din Elveția. „Știți, vor spune că au trimis niște trupe în Afganistan sau aici sau acolo, și au făcut-o: au stat puțin mai în spate, puțin departe de linia frontului.”

Cu o zi înainte, Trump, în discursul său de la Davos, a criticat presupusa lipsă de fiabilitate a NATO: „Îi cunosc pe toți foarte bine. Nu sunt sigur că ar fi acolo. Știu că noi am fi acolo pentru ei. Nu știu dacă ei ar fi acolo pentru noi.”

Trump a criticat în mod special aliatul NATO Danemarca, în timp ce face campanie pentru a aduce Groenlanda, un teritoriu semi-autonom al Regatului Danemarcei, sub controlul SUA. El a numit țara nordică „nerecunoscătoare” după ce a susținut în mod fals că SUA au „dat” Groenlanda înapoi Danemarcei după ce forțele americane au apărat-o în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Secretarul general al NATO invocă ajutorul acordat SUA în Afganistan

Însă Mark Rutte, secretarul general al NATO, a respins miercuri aceste afirmații, susținând că NATO a ajutat SUA în Afganistan.

„Pentru fiecare doi americani care au plătit prețul suprem”, a spus Rutte, „a existat un soldat dintr-o altă țară NATO care nu s-a mai întors la familia sa — din Țările de Jos, din Danemarca, în special, din alte țări.”

Danemarca a suferit, de fapt, cele mai multe pierderi raportate la populație dintre membrii coaliției militare în conflictul din Afganistan: monitorul militar iCasualties.org indică 43 de soldați danezi uciși.

„Nu sunteți absolut sigur că europenii ar veni în ajutorul SUA dacă ați fi atacați”, i-a spus Rutte lui Trump. „Lăsați-mă să vă spun: vor veni.”