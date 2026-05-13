Trump publică o imagine în care Venezuela apare drept "al 51-lea stat" american

1 minut de citit Publicat la 08:26 13 Mai 2026 Modificat la 08:26 13 Mai 2026

Trump publică un desen care prezintă Venezuela drept "al 51-lea stat" american. FOTO: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a postat marţi pe platforma sa Truth Social un desen înfăţişând Venezuela în culorile Statelor Unite, cu textul "al 51-lea stat", în timp ce lidera de la Caracas, Delcy Rodriguez, a afirmat că ţara sa "nu a luat niciodată în considerare" să devină americană.

Președintele american se laudă constant că controlează această ţară latino-americană după ce l-a capturat pe fostul preşedinte Nicolas Maduro pe 3 ianuarie. Trump, care a ameninţat în repetate rânduri că va face din Canada "al 51-lea stat american" în timpul mandatului său, îşi extinde acum aceste ambiţii şi în legătură cu Venezuela.



În martie, el postase deja un mesaj care sugera această posibilitate: "Se întâmplă lucruri bune în Venezuela în ultima vreme (...) Statul nr. 51, cineva?"



Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a negat luni această posibilitate, declarând că "nu a fost niciodată luată în considerare, pentru că dacă e un lucru pe care îl avem noi, venezuelenele şi venezuelenii, este că ne iubim procesul de independenţă, ne iubim eroii şi eroinele".



Ea a adăugat că guvernul său lucrează la "o agendă diplomatică de cooperare" cu Statele Unite, după ce a restabilit relaţiile diplomatice cu Washingtonul în martie, care fuseseră rupte de Nicolas Maduro cu şapte ani mai devreme.



În acelaşi timp, tot marţi, Donald Trump a afirmat că va depune eforturi pentru a asigura eliberarea tuturor prizonierilor politici încă închişi în Venezuela, exprimându-şi încrederea în preşedinta interimară a ţării, Delcy Rodriguez.



"Îi vom elibera pe toţi. Şi vă spun, Delcy (Rodriguez) face o treabă excelentă. Poporul venezuelean este încântat de ceea ce se întâmplă", a declarat preşedintele american, la plecarea spre China.



De la capturarea fostului preşedinte venezuelean Nicolas Maduro de către armata americană la începutul lunii ianuarie, Delcy Rodriguez a semnat o lege de amnistie care a dus la eliberarea a sute de prizonieri politici, dar ONG-urile estimează că alţi aproximativ 500 sunt încă în spatele gratiilor.