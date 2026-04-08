Trump s-ar putea întâlni în toamnă cu Kim Jong Un. În urmă cu două zile spunea că se înțelege "foarte bine" cu liderul nord-coreean

Donald Trump s-ar putea întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în această toamnă, a declarat un fost oficial al administraţiei preşedintelui american, scrie agenţia de presă sud-coreeană Yonhap.

Fred Fleitz, fost şef de personal al Consiliului Naţional de Securitate în timpul primului mandat al lui Trump, a făcut aceste remarci în contextul în care persistă speculaţiile conform cărora Trump şi Kim ar putea relua dialogul în perioada în care președintele american va vizita China pentru convorbiri cu preşedintele chinez Xi Jinping, în luna mai, scrie Agerpres.



"Cred că există şanse mari pentru un summit Trump-Kim în această toamnă", a declarat vicepreşedintele Institutului de Politici America First la un eveniment de presă cadrul unui forum găzduit de Institutul de Studii Politice Asan.

"Preşedintele Trump a indicat adesea că doreşte să reia o diplomaţie personală de succes. Este ceva în care Trump crede, că acesta a fost un mare succes pe ale cărui temelii trebuie să construiască", a apreciat el.



Fleitz a subliniat că, deşi Trump este deschis să se întâlnească din nou cu Kim, nu va renunţa la cererea SUA de denuclearizare a Phenianului.



"Administraţia Trump s-ar putea alătura discuţiilor cu Coreea de Nord, dar va insista asupra denuclearizării", a insistat fostul oficial american. "Aş recomanda insistent administraţiei Trump ca un alt progres să fie acela ca RPDC să înceteze să trimită arme (Rusiei pentru războiul său) în Ucraina. Ele contribuie la un război extrem de sângeros şi nu cred că este mult să-i ceri lui Trump să-i spună asta lui Kim Jong Un", a adăugat Fleitz.



În aceeaşi ordine de idei, Victor Cha, preşedintele pentru Coreea la Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale, a oferit un pronostic "de peste 50% şanse" ca Trump să se întâlnească cu Kim, după ce se vede cu Xi la Beijing.



"Nu cred că Xi Jinping va dori o întâlnire (între Trump şi Kim) înainte de summitul său cu Trump", a spus el. "Există o şansă mai mare de 50% ca ei (Trump şi Kim) să se poată întâlni după reuniunea (dintre Trump şi Xi) de la Beijing", a afirmat Cha.



Totodată, Cha a remarcat că, spre deosebire de abordarea faţă de China, Rusia sau Iran, Trump demonstrează că pune Coreea de Nord într-un "alt coş" în ceea ce priveşte potenţialul său angajament cu Kim.



"Cred că vrea în mod clar să interacţioneze cu el, ceea ce este pur şi simplu fascinant", a comentat Cha.

În urmă cu două zile, Trump spune că se înțelege foarte bine cu Kim Jong Un: "A spus lucruri foarte frumoase despre mine".