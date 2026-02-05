Trump şi-a anunţat susţinerea pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria: E un luptător și un câștigător

Donald Trump şi Viktor Orban. Foto: Getty Images

Donald Trump a anunțat joi "deplina sa susținere" pentru premierul naționalist ungar Viktor Orban, de care este apropiat, în perspectiva alegerilor legislative prevăzute pentru 12 aprilie. "Viktor este un prieten adevărat, un luptător și un câștigător, și are deplina mea susținere pentru realegerea sa ca prim-ministru al Ungariei", a postat președintele SUA pe rețeaua sa Truth Social. "Nu va abandona niciodată marele popor al Ungariei", a adăugat Trump cu majuscule, notează Agerpres.

În fruntea Ungariei de aproape 16 ani, Viktor Orban este al doilea în sondajele independente de luni de zile, pe fondul stagnării economice, a nemulțumirii crescânde privind serviciile publice și scandalurile legate de drepturile comunității LGBTQ, comentează AFP.

Partidul său Fidesz este devansat în sondaje de formațiunea Tisza a lui Peter Magyar, un fost apropiat devenit unul dintre criticii cei mai virulenți, care într-un an și jumătate a reușit să unească votul opoziției.

Viktor Orban este unul dintre puținii lideri europeni apropiați atât de președintele american, cât și de președintele rus Vladimir Putin. El are în schimb relații tumultuoase cu Uniunea Europeană, pe care o acuză că încurajează războiul din Ucraina.