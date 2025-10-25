Trump spune că ar putea face concesii în războiul comercial cu China: Vor să clarifice situaţia, iar noi vrem anumite lucruri de la ei

"Avem un tarif de 157% pentru ei. Nu cred că este sustenabil pentru ei", a spus Trump. Foto: Getty Images

Donald Trump a sugerat că ar putea face concesii Chinei pentru a atenua tensiunile comerciale dintre cele două puteri economice. "Sigur că vor trebui să facă concesii dacă nu vor să fie afectați de tarife suplimentare la exporturile lor către SUA. Cred că şi noi vom face", a declarat Trump reporterilor, în timpul unui turneu în țările asiatice, scrie Politico.

"Avem un tarif de 157% pentru ei. Nu cred că este sustenabil pentru ei. Ei vor să clarifice asta, iar noi vrem anumite lucruri de la ei", a adăugat el.

Trump a amenințat, de asemenea, că va impune un tarif suplimentar de 100% asupra bunurilor chinezești începând din noiembrie, dacă Beijingul nu renunță la restricțiile înăsprite asupra exporturilor de pământuri rare.

Întrebat care sunt șansele să aplice acest tarif suplimentar de 100%, Trump a răspuns: "Nu știu. Nu cred că și-ar dori asta. Nu ar fi bine pentru ei".

Președintele american a anunțat că va aborda și problema achizițiilor de petrol rusesc de către China, în contextul războiului ilegal purtat de Moscova în Ucraina.

"Mi-ar plăcea ca China să ne ajute în relația cu Rusia. Am impus sancțiuni foarte mari Rusiei. Cred că aceste sancțiuni vor fi foarte dure, foarte dure; dar mi-ar plăcea să văd cum ne ajută China", a spus el,

Întrebat despre posibilele mișcări ale Beijingului privind Taiwanul, Trump a răspuns: "Ar fi foarte periculos pentru ei".

"Sper că nu o vor face. Vom vedea. Poate că o vor face, poate că nu. Sper că nu o vor face", a adăugat el.