Trump spune că nu-și va cere scuze pentru clipul rasist publicat pe rețelele sociale: „Nu am făcut nicio greșeală”

Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că nu îşi va cere scuze pentru publicarea unui videoclip în care fostul preşedinte Barack Obama (2009-2017) şi soția acestuia, Michelle Obama, erau portretizaţi drept maimuţe. Videoclipul a fost, ulterior, eliminat de pe platformă după ce a primit critici dure pentru conţinutul său rasist.

Un reporter l-a întrebat pe Trump, aflat la bordul avionului prezidenţial în drum spre Florida, dacă administraţia sa îşi va cere scuze pentru postarea videoclipului, iar acesta a răspuns: „Nu, nu am făcut nicio greşeală”. El a spus că a văzut doar începutul videoclipului şi a presupus că există ceva „ceea ce oamenilor nu le place” la final.

„Nici mie nu mi-ar plăcea, dar nu l-am văzut”, a adăugat Trump. Potrivit dpa, întrebat dacă condamnă părţile rasiste ale videoclipului, Trump a răspuns: „Bineînţeles că da”. Preşedintele american a adăugat că nu îl va concedia pe cel care a realizat videoclipul. Cât despre videoclipul în cauză, Trump a insistat că nu l-a văzut în întregime şi că el doar l-a „dat doar oamenilor” pentru a-l posta.

Reprezentarea rasistă a cuplului Obama ca fiind cimpanzei într-o junglă apare la sfârşitul unui segment având în fundal melodia „The Lion Sleeps Tonight”. Clipul rasist are ca temă una dintre cele mai mari obsesii ale lui Donald Trump - alegerile pe care le-a pierdut în 2020 - despre care minte în continuare că le-a câștigat.

Meme-ul rasist şi batjocoritor la adresa soţilor Obama apare în ultima secundă a videoclipului distribuit de Trump pe Truth Social şi pare să fi fost realizat de un utilizator de Instagram (xerias_x) care creează videoclipuri folosind inteligenţă artificială şi meme-uri pro-Trump.

Ştergerea videoclipului este ceva neobișnuit pentru Trump, mai ales după ce secretara de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat cu câteva ore mai devreme că furia generată de conţinut este „mimarea indignării”: „Vă rog să încetaţi indignarea falsă şi să relatați lucruri care chiar contează cu adevărat pentru poporul american".

„Acesta este un videoclip viral pe internet care îl înfăţişează pe preşedintele Trump ca Regele Junglei şi pe democraţi ca personaje din Regele Leu”, a scris secretara de presă într-un comunicat distribuit presei cu câteva ore înainte ca videoclipul să fie eliminat.

Dar vineri după-amiază, un oficial al Casei Albe a declarat pentru dpa: „Un membru al personalului Casei Albe a făcut în mod eronat postarea. Aceasta a fost eliminată”. Postarea a atras critici din ambele tabere - republicană şi democrată - şi apeluri din partea congresmenilor de a şterge respectivul videoclip, pe care l-au calificat drept rasist.