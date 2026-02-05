Trump spune că „probabil” va ajunge în Rai: „Nu sunt candidatul perfect, dar am făcut lucruri bune”

Președintele american, Donald Trump, la Casa Albă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Președintele american, Donald Trump, a declarat joi că, după părerea lui, cel mai probabil, va ajunge în Rai, în timpul discursului susținut la un eveniment numit „Micul Dejun Național de Rugăciune”, în Washington.

„Chiar cred că probabil ar trebui să ajung acolo”, a spus Trump despre șansele sale de a intra în Rai. „Adică, nu sunt un candidat perfect, dar am făcut o mulțime de lucruri bune pentru oameni perfecți.”

Președintele a făcut referire la comentarii din trecut care au generat titluri și controverse, spunând că afirmațiile anterioare, care sugerau că nu ar fi „pe drumul spre Rai”, au fost făcute în glumă.

Trump a spus că alege adesea să fie „sarcastic cu presa”, susținând că „ei îți scriu cuvintele”, și a ironizat modul în care a fost reflectat în mass-media după comentariile sale anterioare, adăugând că „doar se distra”.

Declarațiile președintelui vin după ce, în octombrie anul trecut, le-a spus reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One: „Nu cred că există ceva care să mă ducă în Rai”, în timp ce se afla în drum spre Israel.

Micul Dejun Național de Rugăciune are loc în Washington, D.C., capitala Statelor Unite. Evenimentul se desfășoară, de obicei, la Washington Hilton Hotel și este organizat anual, la începutul lunii februarie. La el participă președintele SUA, membri ai Congresului, lideri religioși, diplomați și invitați din întreaga lume.

Este un eveniment cu tradiție (n.r. are loc din 1953) și are un caracter religios și simbolic, nu politic oficial, chiar dacă discursurile ținute acolo ajung frecvent în atenția publicului și a presei.