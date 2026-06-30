Trump suferă o înfrângere majoră la Curtea Supremă: a încercat să anuleze cetățenia copiilor de migranți, dar judecătorii s-au opus

2 minute de citit Publicat la 18:31 30 Iun 2026 Modificat la 18:31 30 Iun 2026

Curtea Supremă a SUA a decis împotriva ordinului executiv al lui Donald Trump, menit să limiteze dreptul la cetățenie prin naștere în Statele Unite. Foto: Getty Images

Înalta Curte de Justiție din SUA a decis, marți, împotriva ordinului executiv emis de președintele american Donald Trump, care voia să limiteze regula de acordare automată a cetățeniei pentru cei născuți pe teritoriul Statelor Unite, relatează Sky News.

Trump a emis ordinul în ianuarie anul trecut, în prima zi a celui de-al doilea mandat prezidențial, iar momentul a coincis cu începutul unei ample operațiuni anti-migrație a administrației sale.

Concret, documentul prezidențial urmărea să refuze cetățenia în cazul copiilor născuți din părinți migranți ilegali sau aflați temporar pe teritoriul SUA.

O instanță americană a blocat inițial ordinul executiv, argumentând că acesta contravine celui de-al 14-lea Amendament al Constituției SUA

Ulterior, cazul a ajuns la Curtea Supremă.

Sky News notează că, deși această instituție beneficiază de o majoritate de judecători cu viziuni conservatoare, numiți de administrații republicane, decizia i-a fost defavorabilă lui Trump.

"Se menține (prevederea conform căreia) copiii născuți în Statele Unite din părinți aflați în țară ilegal sau temporar fac obiectul jurisdicției Statelor Unite și sunt cetățeni prin naștere, în baza Clauzei de cetățenie la cel de-al 14-lea Amendament (constituțional)", a comunicat instanța.

Jurnalist american: "Trump va fi furios. Dispare un aspect central al politicilor sale"

Hotărârea este o "mare înfrângere" pentru Donald Trump, în condițiile în care măsurile anti-migrație au fost în centrul politicilor sale în cel de-al doilea mandat, remarcă jurnalistul american David Blevins, citat de Sky News.

"Președintele SUA va fi furios în legătură cu decizia Curții Supreme, deoarece a fost foarte vocal pe această temă pentru o perioadă foarte de lungă de timp.

Însă Curtea a decis că vechiul principiu al cetățeniei prin dreptul nașterii trebuie să se aplice în continuare. Și asta face să dispară un element central al politicii prezidențiale în materie imigrare a președintelui", a explicat el.

Blevins a subliniat că, deși o instanță majoritar conservatoare, Curtea Supremă a decis în defavoarea lui Trump în aproximativ 75% din cazurile cu miză pentru liderul de la Washington.

"Dar marea știre de astăzi este că președintele a pierdut în ceea ce privește cetățenia prin dreptul nașterii și sunt sigur că (Trump) va avea multe de spus despre asta în următoarele ore", a conchis el.

Trump anunță o "mare victorie" după ce a pierdut la Curtea Supremă procesul privind anularea cetățeniei prin naștere în SUA

Donald Trump a postat pe rețeaua sa, Truth Social, un text în care anunță "o mare victorie" la Curtea Supremă, fără a menționa însă decizia împotriva ordinului său executiv de a pune capăt dreptului la cetățenie americană prin naștere.

În schimb, Trump a citat deciziile anterioare ale Curții în favoarea sa, inclusiv menținerea legilor statale care interzic sportivilor transgender să participe la sporturi școlare și universitare pentru fete și femei.

"O situație ridicolă a fost eliminată", a scris el.

De asemenea, instanța supremă a anulat limitele privind cheltuielile partidelor în timpul alegerilor, după o contestație a republicanilor.