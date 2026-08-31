Trump susține că insula Kharg din Iran este „făcută praf” și publică un videoclip cu explozii generat de AI

3 minute de citit Publicat la 08:51 31 Aug 2026 Modificat la 08:51 31 Aug 2026

Iranul a răspuns unui atac american anterior asupra unor lansatoare de rachete de pe insula sa Larak. Foto: Getty Images

Instalațiile energetice ale Iranului de pe insula Kharg sunt „făcute praf”, a declarat duminică președintele american Donald Trump, într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Postarea președintelui SUA vine în contextul în care nu existau dovezi că hub-ul energetic iranian se afla sub atac, potrivit Reuters.

„Insula Kharg este făcută praf!!! Președintele DJT”, a scris Trump pe rețelele sociale, fără să ofere alte detalii.

Reuters a confirmat că videoclipul care însoțea postarea, în care sunt prezentate explozii dramatice, a fost cel mai probabil generat sintetic, prin utilizarea unui software care detectează imaginile manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Un atac asupra insulei Kharg, prin care treceau 90% din exporturile de petrol ale Iranului înainte de începerea războiului declanșat de atacurile SUA și Israelului din 28 februarie, ar perturba grav comerțul cu energie al țării și ar exercita o presiune uriașă asupra economiei sale.

Iranul a răspuns unui atac american anterior asupra unor lansatoare de rachete de pe insula sa Larak, aflată la aproximativ 660 km (410 mile) est de Kharg, printr-un atac asupra a două baze americane din Iordania, a relatat presa iraniană.

Noi sancțiuni economice împotriva Iranului

Reluarea ostilităților a avut loc după câteva săptămâni în care administrația Trump și-a intensificat eforturile de a pedepsi Teheranul și partenerii săi de afaceri prin sancțiuni economice costisitoare, îndepărtându-se de opțiunile militare.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat duminică pentru Reuters că este probabil ca noi sancțiuni secundare să fie anunțate săptămânal, în cadrul eforturilor de a exercita presiuni asupra Iranului, cu un accent inițial pe bănci.

„Începem cu băncile și le spunem că nu este în regulă să dețină bani iranieni și să ajute regimul”, a declarat Bessent într-un interviu.

După ce vineri au fost impuse sancțiuni sucursalelor din Emiratele Arabe Unite ale Banque Misr din Egipt, pe fondul unor presupuse legături financiare cu Iranul, Bessent a declarat că următorul pas ar putea fi excluderea completă a unei instituții din sistemul financiar bazat pe dolar.

„Veți vedea mult mai multe astfel de măsuri în fiecare săptămână”, a declarat Bessent pentru Reuters, înaintea unei reuniuni a liderilor financiari din Grupul celor 20.

În descrierea primelor lovituri militare americane cunoscute din ultimele zile ale lunii iulie, un oficial american a declarat că forțele SUA au atacat două lansatoare iraniene de pe insula Larak.

Mica insulă din strâmtoarea Ormuz, în apropierea portului strategic Bandar Abbas, supraveghează rutele maritime de la intrarea în Golf, ceea ce îi conferă un rol esențial în tensiunile legate de Iran, securitatea maritimă și aprovizionarea energetică globală.

„Forțele Corpului Gardienilor Revoluției Islamice au fost observate în timp ce se pregăteau să lanseze rachete împreună cu mine marine în strâmtoarea Ormuz”, a adăugat sursa.

Ca represalii, Iranul a lansat rachete balistice asupra Iordaniei, vizând două baze americane. Forțele armate iordaniene au interceptat opt rachete care au pătruns în spațiul aerian al țării, a relatat televiziunea de stat.

Gărzile Revoluționare ale Iranului au declarat că atacul a ucis și rănit mai mulți militari și civili și au promis un „răspuns și o pedeapsă” din partea Teheranului, potrivit presei de stat iraniene.

Într-un comunicat, Comandamentul Central al SUA a declarat că a desfășurat o acțiune „limitată și precisă” împotriva forțelor de amplasare a minelor ale Gardienilor Revoluției din Iran, care reprezentau o „amenințare iminentă” în strâmtoarea Ormuz. Nu a oferit detalii.

Iranul a atacat forțele SUA din Iordania

După atacurile SUA, Iranul a atacat forțele americane staționate în Iordania, a relatat duminică un reporter Fox News, citând o sursă americană. Aproape toate rachetele lansate „au fost interceptate până în acest moment”, a scris reporterul pe X, indicând că impactul a fost limitat.

Pe fondul amenințărilor la adresa transportului maritim, numărul navelor comerciale vizibile care au traversat strâmtoarea Ormuz a scăzut la cinci pe zi în weekend, potrivit datelor privind traficul maritim.

Numărul real ar putea fi mai mare, deoarece unele nave și-au oprit sistemele automate de identificare pentru a evita atacurile.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a declarat că toate minele au fost detonate sau îndepărtate din apele internaționale ale strâmtorii și că Iranul a fost avertizat că orice navă care va amplasa noi mine va fi distrusă.

Deși Trump a declarat în repetate rânduri că strâmtoarea Ormuz este deschisă, marina Gardienilor Revoluției din Iran a calificat aceste afirmații drept „o minciună evidentă”, reiterând că strâmtoarea rămâne închisă navelor fără permisiunea Iranului.

Calea navigabilă transporta aproape o cincime din livrările globale de țiței și gaze naturale lichefiate înainte de a fi blocată, în timpul războiului dintre Iran și Israel, aflat în cea de-a șasea lună.

Iranul este al treilea cel mai mare producător din cadrul Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC).