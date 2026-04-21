Trump vrea să se împace cu creștinii americani, după ce i-a supărat pozând în Isus, și le citește marți seară din Biblie

Donald Trump ține o Biblie în mână în fața Bisericii Episcopale Sf. Ioan din Washington, DC, pe 1 iunie 2020 FOTO: Profimedia Images

La o zi după ce a postat, apoi a șters, o imagine în care se compara cu Isus Hristos, președintele Donald Trump s-a așezat la biroul său și a citit din Biblie în fața unei camere.

Trump a înregistrat săptămâna trecută pasajul de două minute și jumătate, 2 Cronici 7:11-22, iar acesta va fi difuzat marți seara la Muzeul Bibliei și online, prin intermediul serviciului de streaming religios Pure Flix, potrivit CNN.

Trump este unul dintre cei aproape 500 de oameni care citesc din Scriptură în această săptămână, ca parte a evenimentului „America Reads the Bible” („America citește Biblia”), un eveniment de o săptămână care oferă ceea ce organizatorii descriu drept o „celebrare spirituală” a celei de-a 250-a aniversări a țării. Inițiativa este condusă de o organizație non-profit creștină care își propune să implice țara și liderii ei în recunoașterea necesității învățăturilor Bibliei.

Participanții, printre care se numără Trump, șefa sa de cabinet Susie Wiles, secretarul Apărării Pete Hegseth și secretarul de stat Marco Rubio, printre alții, citesc din Cartea Genezei până la Cartea Apocalipsei. Unii fac acest lucru prin apariții în persoană la Muzeul Bibliei, iar alții, precum Trump, realizează lecturi virtuale.

Pasajul citit de Trump este unul semnificativ și a reprezentat timp de decenii un apel mobilizator pentru dreapta creștină din SUA și din întreaga lume.

Acesta spune, în parte: „Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea și se va întoarce de la căile sale rele, atunci îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi vindeca țara”.

Bunni Pounds, fost consultant politic, care organizează în prezent lectura din această săptămână în calitate de fondatoare și președintă a organizației Christians Engaged, împreună cu echipa sa, au păstrat acest pasaj pentru un oficial ales. Ea a spus că s-a rugat ca Trump să fie dispus să îl citească.

„M-am rugat împreună cu un grup mic de oameni, cerând Domnului să lucreze astfel încât președintele nostru să rostească această rugăciune, aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, pe care El să le audă”, a declarat Pounds într-un interviu pentru CNN.

Totuși, lectura are loc într-un moment complicat pentru relația președintelui cu creștinii americani. O postare recentă a lui Trump pe rețelele sociale, generată cu inteligență artificială, în care era prezentat ca Isus vindecând o persoană bolnavă, a provocat reacții critice rare din partea unor aliați importanți ai dreptei creștine. Președintele a făcut în cele din urmă un pas înapoi, ștergând postarea și sugerând că a crezut că „era vorba despre mine ca medic și avea legătură cu Crucea Roșie”. În același timp, a amplificat tensiunile cu Papa Leon al XIV-lea, lansând critici la adresa primului pontif american timp de mai multe zile pe rețelele sociale și afirmând ferm că nu are de gând să își ceară scuze, în timp ce cei doi sunt în dezacord public cu privire la războiul din Iran.

Această ruptură neobișnuită a evidențiat o schimbare în rândul unor fundamentaliști și evanghelici americani, care tind să îmbrățișeze ideea unui „Isus MAGA”, o mișcare invocată de unii dintre susținătorii săi în ultimii ani, care îl prezintă pe Trump drept „alesul”.

Președintele, care merge rar la biserică, care și-a atacat adversarii politici în timpul Micului Dejun Național de Rugăciune din acest an și care a fost cândva criticat pentru că a adus o Biblie la o ședință foto, și-a petrecut o mare parte din al doilea mandat erodând separația dintre biserică și stat, promovând inițiative religioase care au dus la o revigorare sistematică a religiei în operațiunile, cultura și politicile guvernamentale.

Pentru Pounds, numirea de către Trump a unor persoane credincioase în Casa Albă și în administrație arată că „inima lui este cu adevărat sensibilă și deschisă către Domnul”.

„Este atât de autentic și real, indiferent dacă ne plac unele dintre lucrurile pe care le spune sau nu ne plac, încât nu ar fi făcut acest lucru (participarea la lectura Scripturii) dacă nu ar fi crezut în el”, a spus ea.

Ea a minimalizat orice legătură între lectură și postarea ștearsă a lui Trump, menționând că participarea sa fusese programată înainte de acea postare, dar a spus că decizia lui de a o șterge a fost „emoționantă”.

Margaret Susan Thompson, profesor de istorie și științe politice la Maxwell School din cadrul Universității Syracuse, a declarat pentru CNN că versetul a fost văzut de mulți creștini evanghelici drept o „justificare pentru a-L invoca pe Dumnezeu să binecuvânteze națiunea lor”.

Pounds a folosit conexiunile din perioada în care activa în politică, colaborând cu directoarea Biroului pentru Credință de la Casa Albă, Jennifer Korn, cu consilierul senior al biroului, evanghelista Paula White-Cain, și cu directorul Consiliului pentru Politici Interne, Vince Haley, pentru a-i transmite o invitație lui Trump, precum și mai multor membri ai personalului său și ai Cabinetului. Ea a spus că aceștia „au înțeles cu adevărat viziunea a ceea ce făceam, au dorit să facă parte din ea și au fost parteneri extraordinari”.

„Am simțit pur și simplu că era important ca liderul națiunii noastre, dacă era dispus să citească Biblia, să o citească împreună cu noi”, a adăugat ea.