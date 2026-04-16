Cel mai dur mesaj al Papei Leon în disputa cu Trump: „Lumea este devastată de o mână de tirani”

3 minute de citit Publicat la 18:41 16 Apr 2026 Modificat la 19:34 16 Apr 2026

Papa a criticat liderii care „închid ochii la faptul că miliarde de dolari sunt cheltuiți pe crime și devastări”. Foto: Getty Images

Papa Leon a criticat liderii care cheltuiesc miliarde pe războaie și a spus că „lumea este devastată de o mână de tirani”. Comentariile neobișnuit de dure au fost făcute în timpul unei vizite în Camerun, în plin scandal cu președintele SUA, Donald Trump. Papa i-a criticat dur pe cei despre care a spus că au manipulat „însăși numele lui Dumnezeu” în propriul câștig, în timp ce se afla în vizită într-o regiune devastată de o insurgență mortală, scrie BBC News.

Remarcile vin la doar câteva zile după o dispută de mare amploare cu președintele american Donald Trump, care a postat un lung atac la adresa Papei, un critic vocal al operațiunii militare americano-israeliane din Iran.

Papa și-a exprimat îngrijorarea cu privire la amenințarea lui Trump că „o întreagă civilizație va muri” dacă Iranul nu va fi de acord cu cerințele SUA de a pune capăt războiului și de a deschide Strâmtoarea Hormuz.

Leon, care anul trecut a devenit primul Papă născut în SUA, a pus anterior sub semnul întrebării abordarea administrației Trump în materie de imigrație.

„Leon ar trebui să se pună pe picioare ca Papă”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social la acea vreme.

Papa le-a spus reporterilor, la începutul turneului său în Africa, că nu dorește să intre într-o dezbatere cu Trump, ci că va continua să promoveze pacea.

Vorbind în Camerun, Papa a criticat liderii care „închid ochii la faptul că miliarde de dolari sunt cheltuiți pe crime și devastări, însă resursele necesare pentru vindecare, educație și restaurare nu se găsesc nicăieri”.

„Maeștrii războiului se prefac că nu știu că este nevoie doar de o clipă pentru a distruge, totuși, adesea, o viață întreagă nu este suficientă pentru a reconstrui”, a spus el joi.

Papa a condamnat, de asemenea, „un ciclu nesfârșit de destabilizare și moarte” într-o regiune „însângerată” din Camerun, care este cuprinsă de insurgență de aproape un deceniu.

„Cei care vă jefuiesc pământul de resursele sale investesc, în general, o mare parte din profit în arme, perpetuând astfel un ciclu nesfârșit de destabilizare și moarte”, le-a spus el celor adunați la o catedrală din orașul Bamenda, din nord-vestul țării.

„Pacea nu este ceva ce trebuie să inventăm: este ceva ce trebuie să îmbrățișăm acceptându-ne aproapele ca pe un frate și ca pe o soră”, a spus Papa.

Insurgenții separatiști din cele două regiuni anglofone ale Camerunului luptă împotriva guvernului predominant francofon din 2017.

După discursul Papei, arhiepiscopul de Canterbury, Sarah Mullally, a declarat că se alătură Papei în „apelul său curajos pentru un regat al păcii”.

Războiul din Iran i-a pus din ce în ce mai mult în conflict pe Papa și administrația Trump.

La scurt timp după primele atacuri americane și israeliene asupra Iranului, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a recitat o rugăciune extrem de controversată la o slujbă religioasă de la Pentagon, în care a vorbit despre „violență copleșitoare” și „justiție executată rapid și fără remușcări”.

Apoi, în timpul unei Liturghii de Duminica Floriilor în Piața Sfântul Petru, Papa a declarat că acest conflict între Iran, Israel și SUA este „atroce” și că Isus nu poate fi folosit pentru a justifica războiul.

„Acesta este Dumnezeul nostru: Isus, Regele păcii, care respinge războiul, pe care nimeni nu-L poate folosi pentru a justifica războiul”, a spus el zecilor de mii de credincioși adunați în Cetatea Vaticanului.

„El nu ascultă rugăciunile celor ce poartă război, ci le respinge”, a subliniat el.

Pontiful a citat și pasajul biblic Isaia 1:15: „Chiar dacă vă rugați multe, nu vă voi asculta: mâinile vă sunt pline de sânge”.

La începutul acestei săptămâni, Trump a lansat un atac usturător la adresa Papei pe rețelele sociale, în care l-a descris pe liderul Bisericii Catolice drept „slabîn ceea ce privește criminalitatea și teribil pentru politica externă”, publicând o imagine cu el drept Isus.

Ulterior, și-a dublat criticile și a refuzat să-și ceară scuze, dar a șters imaginea generată de inteligența artificială.

Întrebat despre remarcile președintelui american la sosirea sa în Alger, Papa a spus că „nu are nicio teamă” de administrația Trump și că va continua să se pronunțe împotriva războiului.