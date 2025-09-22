Turcia renunță la taxele suplimentare pentru importurile din Statele Unite ale Americii

<1 minut de citit Publicat la 08:47 22 Sep 2025 Modificat la 08:47 22 Sep 2025

Trump a folosit de multe ori politica tarifară ca instrument în negocierile internaționale. sursa foto: Getty

Turcia a eliminat taxele vamale suplimentare aplicate unor importuri provenite din Statele Unite, potrivit unui anunț publicat luni în Gazeta Oficială și de Ministerul Transporturilor de la Ankara, citat de Reuters, relatează Agerpres.

Măsura viza produse precum autoturismele, fructele, orezul și tutunul, dar și bunuri din categoriile băuturilor alcoolice, combustibililor solizi și substanțelor chimice.

Ca membră NATO, Turcia se află, asemenea altor state europene, sub presiunea președintelui american Donald Trump de a renunța la achizițiile de petrol rusesc. Ankara este al treilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc din lume.

Trump a folosit de multe ori politica tarifară ca instrument în negocierile internaționale, cerând aliaților să aplice taxe de 50 până la 100% la importurile din China, cu scopul de a diminua influența Beijingului asupra Moscovei.

În relația directă cu Turcia, Statele Unite aplică în prezent taxe vamale de 15%, peste nivelul general de 10% stabilit de președinte.