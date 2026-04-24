Tusk avertizează că „Rusia ar putea ataca un membru al alianței în câteva luni" și pune sub semnul întrebării că SUA vor apăra Europa.

Premierul Poloniei a pus sub semnul întrebării dacă Statele Unite vor fi „loiale” angajamentului lor din cadrul NATO de a apăra Europa în cazul unui atac rusesc și a îndemnat Uniunea Europeană să devină o „alianță reală” pentru protejarea continentului.

Donald Tusk a declarat pentru Financial Times că „cea mai mare și cea mai importantă întrebare” pentru Europa este dacă Statele Unite sunt pregătite „să fie la fel de loiale pe cât sunt descrise în tratatele noastre NATO”. El a avertizat că Rusia ar putea ataca un stat membru al alianței în „câteva luni”. Intervenția neobișnuită a liderului polonez reflectă incertitudinea tot mai mare din Europa, pe fondul amenințărilor președintelui Donald Trump și al poziției sale oscilante privind apărarea continentului.

„Pentru întregul flanc estic, pentru vecinii mei... întrebarea este dacă NATO mai este o organizație pregătită, politic și logistic, să reacționeze, de exemplu împotriva Rusiei, dacă aceasta încearcă să atace”, a spus Tusk. El a remarcat că unii membri ai alianței conduse de SUA „s-au prefăcut că nu s-a întâmplat nimic” atunci când aproximativ 20 de drone rusești au încălcat anul trecut spațiul aerian al Poloniei.

Tusk a subliniat că declarațiile sale nu ar trebui interpretate „ca scepticism față de Articolul 5”, clauza de apărare reciprocă a NATO, „dacă este valabil sau nu, ci mai degrabă ca dorința mea ca garanțiile de pe hârtie să se transforme în ceva foarte practic”.

„Este ceva cu adevărat serios. Vorbesc despre perspective pe termen scurt, mai degrabă luni decât ani”, a spus Tusk, referindu-se la un posibil atac rusesc. „Pentru noi, este foarte important să știm că toată lumea va trata obligațiile NATO la fel de serios ca Polonia”, a adăugat el.

Polonia este statul NATO care cheltuie cel mai mult pentru apărare ca procent din PIB, îndeplinind deja ținta de 5% a alianței, și este una dintre cele mai ferme țări europene pro-NATO și pro-transatlantice.

Tusk a spus că nu are „niciun complex” în privința relațiilor dintre SUA și Polonia. „Washingtonul tratează Polonia drept cel mai bun și cel mai apropiat aliat din Europa. Dar, pentru mine, adevărata problemă este ce înseamnă acest lucru în practică dacă se întâmplă ceva.” „Vreau să cred că Articolul 5 este încă valabil, dar uneori, desigur, am unele întrebări”, a adăugat el.

Tusk a dat ca exemplu momentul în care aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei anul trecut, iar unii aliați NATO au fost reticenți să considere incidentul drept un atac.

Alianța a ridicat, în cele din urmă, avioane de luptă care au doborât unele dintre drone, în ceea ce a fost prima confruntare directă dintre NATO și echipamente rusești din 2022 încoace. „Am avut unele probleme în noaptea din septembrie, când am avut această provocare destul de masivă cu drone, organizată de ruși”, și-a amintit Tusk. „Nu mi-a fost ușor să-i conving pe partenerii noștri din NATO că nu a fost un incident întâmplător, ci o provocare bine planificată și pregătită împotriva Poloniei.” „Pentru unii dintre colegii noștri, a fost mult mai ușor să se prefacă pur și simplu că nu s-a întâmplat nimic”, a spus el. „De aceea vreau să fiu sigur că, dacă se întâmplă ceva, Rusia știe că reacția va fi dură și fără echivoc.”

Avertismentul lui Tusk vine în timp ce în Cipru are loc un summit al Uniunii Europene, unde se discută inclusiv despre propria clauză de apărare reciprocă a blocului comunitar, Articolul 42.7 din tratatul UE, ca răspuns la amenințările lui Trump de retragere din NATO și la limbajul ambiguu privind respectarea Articolului 5.

Uniunea Europeană a încercat să își asume un rol mai important în domeniul apărării după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, inclusiv prin finanțarea achizițiilor de armament, coordonarea producției de arme și mobilizarea statelor membre în jurul unor proiecte comune de infrastructură de apărare, precum capabilitățile anti-drone.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus în această primăvară că blocul comunitar ar trebui să pună în discutie Articolul 42.7, potrivit căruia dacă un stat membru al Uniunii Europene este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre au obligația să îi ofere ajutor și asistență prin toate mijloacele pe care le au la dispoziție.

Însă multe țări rămân prudente în privința unor pași care ar putea fi interpretați drept o subminare a NATO sau ca o punere sub semnul întrebării a angajamentului Statelor Unite de a apăra Europa, fundamentul securității continentului de la al Doilea Război Mondial încoace. Plecarea premierului ungar Viktor Orbán, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, deschide calea discuțiilor despre Articolul 42.7 și despre un rol mai mare al UE în apărarea continentului.

Tusk a spus că, atât timp cât Orbán s-a aflat la putere, nu a existat o „legătură directă cu Budapesta” în materie de apărare. Alegerea conservatorului pro-UE Péter Magyar ar face din Ungaria „cu siguranță un partener mult mai bun în ceea ce privește apărarea și abordarea față de Rusia”, a spus Tusk.

Liderul polonez a afirmat că discuțiile despre Articolul 42.7 vizează definirea unor modalități practice prin care țările s-ar sprijini reciproc în cazul unui atac. „Ceea ce este necesar, dacă vrei să ai o alianță reală, nu doar pe hârtie, sunt instrumente reale și putere reală în ceea ce privește mijloacele de apărare și mobilitatea armatelor dintr-o țară în alta și așa mai departe.” „Este o problemă foarte practică pentru ziua de azi”, a spus el. „De aceea, obsesia și misiunea mea acum sunt să reintegrez Europa”, a adăugat Tusk. „Asta înseamnă apărare comună, un efort comun pentru protejarea frontierelor noastre estice.” „Paradoxal, dacă există unele aspecte pozitive ale războiului din Ucraina, acesta este unul dintre ele: Europa este tot mai conștientă că vom fi împreună în privința aspectelor militare și de apărare”, a spus el.