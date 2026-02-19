Donald Tusk a anunțat că Polonia poate acum să plaseze mine antipersonal la granița cu Rusia

Mine dezamorsate de geniști în Ucraina. Polonia a anunțat că poate plasa în 48 de ore mine antipersonal la granița cu Rusia, în urma ieșirii din tratatul internațional care interzice aceste arme. Foto: Getty Images

Retragerea Poloniei din Convenția de la Ottawa îi va permite să plaseze mine antipersonal de-a lungul frontierei sale de est în termen de 48 de ore, dacă apare o amenințare.

Declarați a fost făcută joi de prim-ministrul Donald Tusk, cu puțin timp înainte ca ieșirea țării din tratatul internațional să devină efectivă, notează Agerpres, care citează Reuters.

Presa internațională amintește că majoritatea vecinilor europeni ai Rusiei, cu excepția Norvegiei, se îndreaptă către părăsirea tratatului ce interzice producerea și utilizarea minelor antipersonal.

În acest context, Polonia intenționează să desfășoare aceste arme ca parte a proiectului său "Scutul Estic", pentru a-și securiza granițele cu Belarus și enclava rusă Kaliningrad.

Țara are o frontieră de 232 de kilometri cu enclava rusă.

Polonia reia producția de mine antipersonal pentru prima dată de la încheierea Războiului Rece

"Suntem în curs de finalizare a acestui proiect de mine antipersonal, care este crucial pentru securitatea teritoriului și a frontierelor noastre", a precizat Donald Tusk, joi, într-o conferință de presă.

În decembrie anul trecut, viceministrul polonez al Apărării, Pawel Zalewski, a declarat că Varșovia va relua producția de mine antipersonal pentru prima dată de la Războiul Rece, pentru a le desfășura la frontiera sa de est și a le exporta, eventual, în Ucraina.

Polonia a început anul trecut procesul de renunțare la Convenția de la Ottawa și va ieși oficial din tratat după o perioadă de retragere de șase luni care se încheie vineri.

Polonia vrea și descurajare nucleară, nu doar mine antipersonal

Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat recent că țara sa ar trebui să înceapă să își dezvolte capacități de apărare nucleară, având în vedere amenințarea reprezentată de Moscova.

"Aceasta este calea pe care ar trebui să o urmăm. Trebuie să lucrăm pentru acest obiectiv, astfel încât să putem începe munca. Suntem o țară chiar la granița unui conflict armat. Atitudinea agresivă, imperială, a Rusiei față de Polonia este bine cunoscută", a spus Nawrocki într-un interviu televizat.

Declarația vine pe fondul unei dezbateri care câștigă teren în mai multe state europene, preocupate de dezvoltarea propriilor mijloace de descurajare nucleară, în condițiile în care încrederea în SUA se erodează, iar Rusia nu dă semne că ar intenționa să încheie războiul din Ucraina ba, mai mult, s-ar pregăti să atace NATO în anii următori.

Întrebat despre eventuala reacție a Moscovei la un program de înarmare nucleară în Polonia, Nawrocki a replicat: "Rusia poate reacționa agresiv la orice".

Presa internațională a semnalat, de asemenea, că Guvernul de la Berlin a început negocieri cu privire la o umbrelă nucleară comună europeană, bazată pe armele nucleare franceze, fără să renunțe, deocamdată, la "scutul nuclear" reprezentat de armele atomice staționate de SUA pe teritoriul german.