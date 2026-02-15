“E timpul ca Polonia să își dezvolte apărarea nucleară”, susține președintele Nawrocki

Președintele polonez Karol Nawrocki consideră că țara sa ar trebui să înceapă să dezvolte capacități de apărare nucleară. FOTO: Profimedia Images

Președintele polonez Karol Nawrocki consideră că țara sa ar trebui să înceapă să dezvolte capacități de apărare nucleară, având în vedere amenințarea din partea Moscovei, potrivit Politico.

Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune Polsat, Nawrocki s-a descris ca fiind „un mare susținător al aderării Poloniei la proiectul nuclear” și a susținut că țara ar trebui să își dezvolte strategia de securitate „bazată pe potențialul nuclear”.

El a adăugat: „Această cale, cu respect pentru toate reglementările internaționale, este calea pe care ar trebui să o urmăm... Trebuie să lucrăm pentru acest obiectiv, astfel încât să putem începe munca. Suntem o țară chiar la granița unui conflict armat. Atitudinea agresivă, imperială a Rusiei față de Polonia este bine cunoscută.”

Comentariile sale vin pe fondul unei dezbateri tot mai ample în mai multe țări europene despre dezvoltarea propriilor arme nucleare, în lumina amenințărilor tot mai mari din partea Moscovei și a unei erodări a încrederii în Statele Unite.

Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, de exemplu, a declarat la Conferința de Securitate de la München din acest weekend că „descurajarea nucleară ne poate oferi noi oportunități”. Între timp, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că sunt în curs de desfășurare discuții cu Franța despre o descurajare europeană.

Întrebat cum ar putea reacționa Moscova la un program de înarmare nucleară în Polonia, Nawrocki a fost disprețuitor: „Rusia poate reacționa agresiv la orice”, a spus el.

Guvernul de la Berlin a început negocieri cu privire la o umbrelă nucleară comună europeană, fără să renunțe însă, deocamdată, la protecția pe care i-o conferă bombele atomice ale SUA staționate pe teritoriul german.

Anunțul a fost făcut în ianuarie de cancelarul Friedrich Merz, pe fondul incertitudinilor legate de NATO și SUA, în condițiile în care administrația Trump a avut în ultimele săptămâni o atitudine oscilantă și, pe alocuri, agresivă față de unele state europene pe teme precum Groenlanda.