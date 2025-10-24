Ucraina a atacat cu drone regiunea Moscova

1 minut de citit Publicat la 08:38 24 Oct 2025 Modificat la 09:00 24 Oct 2025

Imagine publicată de autoritățile ruse care au vrut să arate pagubele provocate în urma atacului cu drone în Krasnogorsk de azi-noapte. Sursa foto: Telegram/Andrey Vorobyov

Forțele Armate ale Ucrainei au lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac cu drone asupra regiunii Moscova, a relatat The Kyiv Independent. La scurt timp de la bombardament, autorităţile au anunţat numărul răniţilor şi pagubele înregistrate. Acest atac are loc după ce armata Rusiei a bombardat Kievul două nopți la rând.

O clădire rezidențială din orașul Krasnogorsk, aflat în regiunea Moscovei, a fost avariată în urma unui atac cu drone care a avut loc azi-noapte, după miezul nopţii, au precizat autorităților locale.

Conform sursei citate, o dronă a intrat într-un apartament de la etajul 14 al clădirii, a declarat guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, într-o postare pe Telegram.

"Cinci persoane au fost rănite, printre care și un copil. Patru au fost transportate de urgență la spital, unde primesc îngrijiri medicale", a spus Andrei Vorobiov, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent.

Armata Ucrainei lansează în mod regulat atacuri asupra infrastructurii militare din teritoriile ocupate și în interiorul Rusiei, încercând să reducă capacitatea de luptă a Moscovei, care continuă războiul împotriva Ucrainei.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a anunțat joi că o operațiune a dus la moartea a trei parașutiști ruși în orașul Stavropol, Rusia.

Misiunea a avut loc miercuri, 22 octombrie. Oficialii din cadrul HUR nu au oferit detalii despre modul în care au fost uciși, menționând doar că "evenimentul zgomotos" s-a produs la un punct de control militar din oraș.

"Soldații și ofițerii acestei unități au participat activ la ostilități în Ucraina încă din 2014 și s-au «remarcat» prin numeroase crime de război în timpul invaziei la scară largă a Federației Ruse", a mai precizat agenția.

Tot pe 22 octombrie, explozii puternice au zguduit o fabrică de muniție din orașul rusesc Kopeisk, situat în partea centrală a țării, au relatat surse media locale.

Deflagrațiile au fost raportate în apropierea fabricii "Plastmass", iar serviciile de urgență au intervenit la fața locului, potrivit publicației independente Astra.

Fabrica produce muniție pentru armata rusă și este vizată de sancțiunile impuse de aliații Ucrainei, potrivit datelor disponibile public.

Orașul rusesc Kopeisk se află la peste 1.700 de kilometri de granița de nord-est a Ucrainei cu Rusia.