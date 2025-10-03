Ucraina a reuşit să anuleze concertul pe care rusoaica Anna Netrebko urma să-l susţină la Cluj-Napoca. Ce acuze i s-au adus sopranei

Ucraina a reuşit să anuleze concertul pe care rusoaica Anna Netrebko urma să-l susţină la Cluj-Napoca. Ce acuze i s-au adus sopranei. sursa foto: Hepta

Ambasada Ucrainei în România a anunţat că soprana rusă Anna Netrebko, care ar fi trebuit să concerteze la Cluj-Napoca, în 6 octombrie, la evenimentul organizat de Academia Națională de Muzică din oraș, nu va mai urca pe scenă. Diplomaţia ucraineană a reuşit să-i blocheze concertul din România, fiind acuzată de sprijin politic public acordat regimului de la Kremlin.

Reprezentanţa diplomatică a Kievului a anunţat pe pagina sa de Facebook că a desfăşurat eforturi pentru a anula recitalul cântăreţei de operă din Rusia.

Concertul Annei Netrebko era programat pe 6 octombrie împreună cu Orchestra Filarmonică Transilvăneană. În program era și acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Academiei Naționale de Medicină Gheorghe Dima.

Pentru a împiedica spectacolul, Ambasada Ucrainei în România a comunicat cu rectorul Academiei Naționale de Muzică, instituțiile județene și de stat din România, în special Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii din România, și a implicat, de asemenea, reprezentanți ai societății civile.

Anna Netrebko se află sub sancţiunile Ucrainei pentru că ar fi acordat sprijin public politicii Rusiei.

Artiştii au cerut sancţiuni pentru Anna Netrebko

Peste 50 de scriitori și artiști ucraineni, un grup multipartid de parlamentari britanici și un fost prim-ministru al Noii Zeelande cer Royal Ballet și Royal Opera să o excludă pe soprana rusă Anna Netrebko din noua stagiune londoneză, acuzând-o că este „un simbol al propagandei culturale pentru un regim responsabil de crime de război grave”.

Semnatarii au susţinut că instituția „se află de partea greșită a istoriei” prin invitarea artistei în roluri principale într-un moment în care Rusia intensifică atacurile „asupra orașelor și civililor ucraineni pașnici” și încearcă „sistematic să șteargă cultura ucraineană”, scrie The Guardian.

„Royal Opera are acum de făcut o alegere definitorie: între statut și responsabilitate, între profit și valori, între tăcere și conștiință. Vă îndemnăm să rămâneți, așa cum ați făcut constant, de partea etică a artei – și a istoriei”, se arată în scrisoare.

Printre semnatari se numără romancierii ucraineni Andriy Kurkov și Serhiy Zhadan, regizorul laureat cu Oscar Mstyslav Chernov, chef-ul și autoarea Olia Hercules, fostul premier al Noii Zeelande Helen Clark, un grup de parlamentari britanici și filozoful francez Bernard-Henri Lévy.