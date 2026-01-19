Ucraina anunță că se pregătește de atac. Șeful armatei: „Vom desfășura operațiuni ofensive împotriva rușilor”

Șeful Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski. Foto: Armata Ucrainei/Facebook

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a declarat că Ucraina planifică, printre altele, operațiuni ofensive în 2026 și are, de asemenea, indicatori mult mai buni privind mobilizarea și dotarea cu efective decât acum 7 luni, în timp ce nivelul pierderilor a scăzut cu 13%, scrie pravda.ua.

„Dacă ne uităm la planurile inamicului, acestea nu s-au schimbat - toată Ucraina. Și toate direcțiile operațiunilor ofensive rămân aceleași ca înainte, doar momentul, numărul de arme și personalul se schimbă. În rest, totul rămâne așa cum era. Adică, ei se țin de planurile lor.”

„Prin urmare, vom desfășura o operațiune defensivă strategică, înțelegând că nu vom câștiga în apărare. De aceea, în mod corespunzător, vom desfășura operațiuni ofensive, vom lupta pentru menținerea inițiativei operaționale, deoarece acest lucru duce la faptul că inamicul este obligat să atragă și să retragă resurse umane, arme și muniții semnificative pentru a ne limita acțiunile active”, spune Sîrski.

Acesta a menționat, de asemenea, că Ucraina va continua „practica acțiunilor asimetrice”, care și-a dovedit eficiența.

Comandantul armatei a declarat că Ucraina a obținut recent succese în ceea ce privește recrutarea și mobilizarea.

„Ce pot să spun: avem indicatori mult mai buni în această privință decât, să zicem, acum șapte luni”, a remarcat el.

Potrivit lui Sîrski, acest lucru s-a întâmplat ca urmare a „îmbunătățirii activității centrelor teritoriale de recrutare în atitudinea comandanților, în activitatea tuturor componentelor Forțelor de Apărare - în ceea ce privește asigurarea procesului de recrutare a unităților, în ceea ce privește instruirea, în ceea ce privește lucrul cu oamenii, deoarece înțelegem că problemele apar în primul rând acolo unde nu există o atitudine umană normală față de oamenii care sunt mobilizați”.

„Avem indicatori stabili tocmai în obținerea numărului de personal pe care l-am planificat, de exemplu, pe lună. În primul rând. Și în al doilea rând, o astfel de direcție de paritate este de a reduce nivelul de autoabandon al unităților. Acest lucru ne va oferi oportunitatea de a primi militari suplimentari și de a reduce încărcătura în ceea ce privește mobilizarea.”

Sîrski a mai declarat că, în 2025, numărul pierderilor trupelor ucrainene a scăzut cu 13%, în timp ce nivelul pierderilor inamice a crescut semnificativ.

„Aș dori să menționez că în doi ani - 24 și 25 - pierderile inamicului s-au ridicat la peste 850.000 de oameni. Aceasta înseamnă toate pierderile - atât morți, cât și răniți. Acest lucru indică eficacitatea luptelor”, a adăugat el.