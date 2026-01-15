Ucraina ar putea primi noile rachete Ruta Block 2, bazate pe Inteligenţă Artificială şi care pot lovi ţinte îndepărtate din Rusia

Compania Destinus a dezvăluit racheta de croazieră Ruta Block 2, care are o rază de acțiune de peste 450 km, un focos greu și ghidare bazată pe Inteligență Artificială. Producătorul susţine că noua armă poate fi considerată o "rachetă tip dronă", notează Kiev Post. Destinus are sediul central în Olanda, dar a fost fondată de rusul Mikhail Kokorich, care a fugit din Rusia și a renunțat la cetățenie.
Acest sistem este capabil să penetreze sistemele stratificate de apărare aeriană chiar și în condiții de interferență electronică activă. Ruta Block 2 a primit o structură aerodinamică îmbunătățită, concepută pentru a reduce vizibilitatea, precum și o aripă pliabilă, permițând lansarea rachetei atât dintr-un container de transport-lansare, cât și de sub aripa unei aeronave.
Focosul rachetei cântărește peste 250 kg, iar secțiunea frontală a rachetei este echipată cu un cap autodifuzor cu imagistică termică, asigurând o precizie ridicată în faza finală a zborului. Această abordare este utilizată în rachetele de croazieră moderne, inclusiv Storm Shadow / SCALP.
Aceste alegeri de design fac din Ruta Block 2 o dezvoltare fundamental nouă, mai degrabă decât o modernizare a modelului anterior.
"Pe lângă creșterea greutății focosului la valori destul de semnificative, în Ruta Block 2 merită remarcată trecerea la soluții de creștere a furtivității prin schimbarea formei corpului rachetei”, adaugă Defense Express.
Ucraina a lovit cu Flamingo și Ruta
Încă nu s-a anunțat când va fi gata de utilizare operațională Ruta Block 2. Ucraina a folosit deja în luptă noile sale rachete Flamingo și Ruta și sunt planificate atacuri suplimentare, a declarat președintele Volodimir Zelenski la sfârșitul lunii octombrie 2025.
„Flamingo a fost folosit în luptă. Ruta a fost folosită în luptă. Facem tot posibilul ca anul acesta să putem efectua teste mai serioase - nu doar una, două sau trei. Credem că vom reuși”, a spus el.