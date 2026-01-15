Ucraina ar putea primi noile rachete Ruta Block 2, bazate pe Inteligenţă Artificială şi care pot lovi ţinte îndepărtate din Rusia

Ucraina ar putea primi noile rachete Ruta Block 2, bazate pe Inteligenţă Artificială. Sursa foto: Profimedia Images

Compania Destinus a dezvăluit racheta de croazieră Ruta Block 2, care are o rază de acțiune de peste 450 km, un focos greu și ghidare bazată pe Inteligență Artificială. Producătorul susţine că noua armă poate fi considerată o "rachetă tip dronă", notează Kiev Post. Destinus are sediul central în Olanda, dar a fost fondată de rusul Mikhail Kokorich, care a fugit din Rusia și a renunțat la cetățenie.

Acest sistem este capabil să penetreze sistemele stratificate de apărare aeriană chiar și în condiții de interferență electronică activă. Ruta Block 2 a primit o structură aerodinamică îmbunătățită, concepută pentru a reduce vizibilitatea, precum și o aripă pliabilă, permițând lansarea rachetei atât dintr-un container de transport-lansare, cât și de sub aripa unei aeronave.

Focosul rachetei cântărește peste 250 kg, iar secțiunea frontală a rachetei este echipată cu un cap autodifuzor cu imagistică termică, asigurând o precizie ridicată în faza finală a zborului. Această abordare este utilizată în rachetele de croazieră moderne, inclusiv Storm Shadow / SCALP.

Aceste alegeri de design fac din Ruta Block 2 o dezvoltare fundamental nouă, mai degrabă decât o modernizare a modelului anterior.

"Pe lângă creșterea greutății focosului la valori destul de semnificative, în Ruta Block 2 merită remarcată trecerea la soluții de creștere a furtivității prin schimbarea formei corpului rachetei”, adaugă Defense Express.

Ucraina a lovit cu Flamingo și Ruta

Încă nu s-a anunțat când va fi gata de utilizare operațională Ruta Block 2. Ucraina a folosit deja în luptă noile sale rachete Flamingo și Ruta și sunt planificate atacuri suplimentare, a declarat președintele Volodimir Zelenski la sfârșitul lunii octombrie 2025.

„Flamingo a fost folosit în luptă. Ruta a fost folosită în luptă. Facem tot posibilul ca anul acesta să putem efectua teste mai serioase - nu doar una, două sau trei. Credem că vom reuși”, a spus el.