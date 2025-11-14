Ucraina anunţă că a atacat Rusia cu rachetele de producţie internă Flamingo. Cât de mult se aseamănă cu Tomahawk-urile americane

Publicat la 10:02 14 Noi 2025 Modificat la 10:02 14 Noi 2025

Ucraina anunţă că a atacat Rusia cu rachetele de producţie internă Flamingo. Sursa foto: Profimedia Images

Armata ucraineană a anunțat, joi, că a folosit rachete Flamingo cu rază lungă de acțiune, dezvoltate pe plan intern, în atacuri aeriene nocturne care au vizat zone din interiorul Rusiei, conform The Moscow Times. Noua armă a Kievului s-ar asemăna cu Tomahawk-urile americane, pentru că ar avea o rază de acţiune de 3000 de kilometri şi ar atinge o viteză de 900 km/h.

Printre țintele atacurilor din Rusia s-au numărat un terminal petrolier, depozite de drone și o stație radar în Crimeea anexată, precum și posturi de comandă și depozite în regiunea Zaporijia, parțial ocupată.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au distrus 130 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni rusești și au anexat Crimeea peste noapte. Nu a menționat atacurile cu rachete ucrainene.

Ce sunt rachetele Flamingo

Racheta FP-5 „Flamingo” este propulsată de o rachetă și de un motor cu turbocompresor din epoca sovietică, fixat deasupra. Unele dintre aceste motoare au fost scoase din gropile de gunoi, potrivit The Independent.

Teoretic, au o rază de acțiune dublă față de rachetele americane Tomahawk, transportă de două ori mai mult explozibil și costă aproximativ la fel.

Dar principalul avantaj este că se află în întregime sub controlul forțelor ucrainene. Marea Britanie și Franța au restricționat utilizarea rachetelor de croazieră anglo-franceze Storm Shadow la ținte rusești din interiorul Ucrainei timp de mai multe luni.

SUA au redus capacitatea Ucrainei de a utiliza rachete americane ATACM împotriva țintelor rusești din Rusia și nu au decis încă dacă vor permite accesul la rachetele Tomahawk, care ar fi finanțat de aliații europeni.

Ucraina a primit rachete cu rază lungă de acţiune de la Marea Britanie

Guvernul britanic a reaprovizionat, recent, Ucraina cu mai multe rachete de croazieră Storm Shadow pentru a permite Kievului să-și continue campania de atacuri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, conform Bloomberg. Decizia oficialilor din Marea Britanie coincide cu refuzul lui Donald Trump de a trimite rachete Tomahawk Kievului, arme pe care Volodimir Zelenski le solicită de mai multe luni.

Livrarea rachetelor a fost făcută pentru a asigura că Ucraina este reaprovizionată înainte de lunile de iarnă, perioadă în care Marea Britanie este îngrijorată că Rusia va intensifica atacurile asupra civililor ucraineni.

Rachetele, fabricate de compania europeană de apărare MBDA, au o rază de acțiune de peste 250 de kilometri și utilizează o combinație de navigație inerțială, GPS și de referință la teren pentru lovituri de precizie.