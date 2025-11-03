Ucraina a primit rachete cu rază lungă de acţiune de la Marea Britanie, după ce Trump a refuzat să trimită Tomahawk-uri Kievului

Ucraina a primit rachete cu rază lungă de acţiune de la Marea Britanie, după ce Trump a refuzat să trimită Tomahawk-uri Kievului. FOTO: Profimedia Images

Guvernul britanic a reaprovizionat, recent, Ucraina cu mai multe rachete de croazieră Storm Shadow pentru a permite Kievului să-și continue campania de atacuri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, conform Bloomberg. Decizia oficialilor din Marea Britanie coincide cu refuzul lui Donald Trump de a trimite rachete Tomahawk Kievului, arme pe care Volodimir Zelenski le solicită de mai multe luni.

Livrarea rachetelor a fost făcută pentru a asigura că Ucraina este reaprovizionată înainte de lunile de iarnă, perioadă în care Marea Britanie este îngrijorată că Rusia va intensifica atacurile asupra civililor ucraineni.

Rachetele au rază de acţiune de 250 km

Rachetele, fabricate de compania europeană de apărare MBDA, au o rază de acțiune de peste 250 de kilometri și utilizează o combinație de navigație inerțială, GPS și de referință la teren pentru lovituri de precizie.

Potrivit Bloomberg, cea mai recentă livrare vine în urma utilizării confirmate de către Ucraina a rachetelor Storm Shadow împotriva unor ținte din interiorul Rusiei. Pe 21 octombrie, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că rachete Storm Shadow lansate din aer au fost folosite pentru a lovi o uzina chimică din regiunea Bryansk din Rusia.

„A fost efectuat un atac masiv combinat cu rachete și aer, inclusiv utilizarea rachetelor Storm Shadow lansate din aer, care au penetrat cu succes sistemul rusesc de apărare aeriană”, se arată în comunicat.

Ucraina a desfășurat pentru prima dată rachetele cu rază lungă de acțiune de fabricație britanică împotriva unor ținte militare din Rusia în noiembrie 2024, la scurt timp după ce a primit aprobarea de la Washington de a utiliza anumite arme furnizate de SUA, cum ar fi ATACMS, pentru atacuri limitate peste graniță. Bloomberg a menționat că rachetele Storm Shadow necesită date de țintire din SUA pentru a funcționa la eficiență maximă.

Trump refuză să trimită Tomahawk-uri în Ucraina

Donald Trump a declarat că nu ia în considerare să ofere rachete Tomahawk Ucrainei pentru efectuarea de atacuri în interiorul Rusiei, cel puțin deocamdată.

„Nu, nu chiar... lucrurile se pot schimba, dar în acest moment nu îmi schimb opțiunea”, le-a răspuns Trump reporterilor în timpul zborului la Washington din Palm Beach, Florida, când a fost întrebat dacă ia în considerare o înțelegere pentru vânzarea rachetelor. El a adăugat, însă, că s-ar putea răzgândi.

Trump a abordat public ideea de a furniza rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei, spunând că Volodimir Zelenski ar dori ca el să adauge rachete Tomahawk la arsenalul Kievului. Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km, suficientă pentru a lovi adânc în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova.

Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat despre ideea Tomahawk când s-au întâlnit la Casa Albă pe 22 octombrie. Rutte a declarat vineri că problema este în curs de examinare și că depinde de SUA să decidă.