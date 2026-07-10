"Ucraina mai are două luni înainte ca Putin să escaladeze”. Președintele ceh avertizează că Rusia ar putea ordona mobilizarea generală

Observatorii susțin că Putin s-a izolat în mare măsură, adăpostindu-se de problemele cauzate de atacurile la distanță ale Ucrainei. Foto: Hepta

Ucraina are la dispoziție două luni pentru a relua discuțiile de pace, altfel riscă o escalare a războiului din partea Rusiei, a declarat președintele ceh, Petr Pavel, pentru The Telegraph.

Acesta susține că Vladimir Putin ar putea declara o mobilizare generală după alegerile care vor avea loc pe 20 septembrie.

„Cred că avem o fereastră pentru a continua să insistăm și să transmitem Rusiei un mesaj clar că suntem dispuși să începem negocierile”, a declarat generalul în retragere și fostul șef al comitetului militar al NATO pentru The Telegraph.

El a adăugat: „Rusia va avea alegeri parlamentare în septembrie. Președintele Putin cu greu va declara mobilizarea înainte, dar odată ce alegerile se vor termina, fereastra se va micșora.”

Mobilizarea ar fi probabil profund nepopulară în rândul alegătorilor. Pavel a spus că aliații trebuie să folosească presiunea actuală asupra Rusiei pentru a impune discuții de pace în următoarele săptămâni.

„Rusia are o mulțime de probleme și provocări interne în acest moment”, a spus el la summitul NATO.

„Publicul rus se întoarce din ce în ce mai mult împotriva războiului. Președintele Putin va avea dificultăți în a-și menține calmul acasă, iar dacă această presiune continuă, dacă Ucraina continuă să fie capabilă și să aibă succes în lovirea unor ținte aflate în adâncul teritoriului rus, va crea condiții în care Rusia va fi mai înclinată să negocieze.”

Atacurile cu drone ucrainene

Numai în ultima lună, dronele ucrainene au lovit Moscova, au lovit petroliere rusești care încercau să reaprovizioneze Crimeea cu combustibil și au dat foc unei importante rafinării de petrol din vestul Siberiei.

Pavel a declarat că NATO trebuie să sprijine Ucraina și să continue să facă presiuni asupra Rusiei pentru a se alătura negocierilor de pace.

„Așadar, cred că trebuie să continuăm să insistăm, să oferim Ucrainei ceea ce are nevoie pentru a avea succes în apărarea sa și, în același timp, să folosim toate abilitățile diplomatice pentru a convinge Rusia că nu are altă opțiune decât să negocieze... că poate obține ceva din negocieri în loc să piardă doar continuând războiul.”

Observatorii susțin că Putin s-a izolat în mare măsură, adăpostindu-se de problemele cauzate de atacurile la distanță ale Ucrainei asupra instalațiilor energetice.

Deși sondatorii prietenoși cu Kremlinul și-au pus încrederea în președintele rus, aceasta a scăzut la 69%, cel mai scăzut nivel de când a invadat Ucraina în 2022.

Multe dintre probleme au fost declanșate de tacticile Kievului de atacuri cu drone în și în jurul capitalei ruse și în peninsula Crimeea anexată ilegal. Rușii se confruntă cu cozi lungi în fața benzinăriilor. Frustrările legate de criza combustibilului au fost mari, izbucnind lupte în fața pompelor.

Un editorial publicat în revista Kommersant spune că Rusia ar putea lua decizia „escaladării” războiului din Ucraina prin inițierea unei noi etape, care să includă lovirea bazelor NATO din România sau țările baltice, precum și a fabricilor din Uniunea Europeană care produc drone și rachete cu rază lungă de acțiune, folosite de armata ucraineană.