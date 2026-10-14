Ucraina nu se concentrează doar pe producția de drone și rachete. De ce vrea să producă 10.000 de mini-motoare cu reacție pe lună

Companiile ucrainene din industria de apărare dezvoltă acum interceptoare mai rapide. FOTO: Profimedia Images

Ucraina își intensifică producția internă de mini-motoare cu reacție, în contextul eforturilor de a dezvolta o nouă generație de drone interceptoare de mare viteză și arme cu rază lungă de acțiune, scrie Business Insider.

Ucraina a achiziționat mult timp arme și componente din țările partenere. Însă, pe măsură ce țara produce tot mai multe drone și rachete proprii, reducerea acestei dependențe și creșterea autonomiei au devenit mai importante.

Yevhenii Khmara, ministrul ucrainean al Apărării, le-a declarat reporterilor, în weekend, că Kievul consideră producția de motoare cu reacție un „domeniu esențial” pentru industria națională de apărare. El a spus că, pentru un anumit model de motor, cererea lunară estimată ar putea ajunge la 10.000 de unități.

Khmara a precizat că cererea ar urma să fie distribuită între 20 de producători ucraineni. Brave1, platforma de inovare susținută de statul ucrainean, a declarat că sprijinirea producției interne de motoare cu reacție a fost o prioritate în ultimul an și jumătate. Cele 20 de proiecte aflate în desfășurare includ atât inițiative guvernamentale, cât și private.

Producția la scară largă de mini-motoare turbojet este „esențială pentru protejarea eficientă a spațiului nostru aerian, iar noi lucrăm îndeaproape cu Forțele de Apărare pentru a o dezvolta într-un ritm susținut”, a transmis Brave1 pentru Business Insider.

Motoarele cu reacție, esențiale pentru apărarea ucraineană

Ucraina folosește motoare cu reacție pentru dronele cu rază medie de acțiune, pe care le-a utilizat pentru a lovi rutele logistice și de aprovizionare ale Rusiei din regiunile ocupate din sudul Ucrainei, precum și pentru armele destinate atacurilor în adâncimea teritoriului inamic, inclusiv rachetele sale de croazieră, care pot lovi ținte militare și energetice aflate la sute de mile dincolo de graniță.

Motoarele cu reacție sunt, de asemenea, esențiale pentru Ucraina în dezvoltarea unei noi generații de interceptoare, menite să contracareze creșterea numărului de drone de atac rusești propulsate cu reacție.

Modelele ucrainene de interceptoare din generațiile anterioare au fost concepute pentru a contracara dronele rusești propulsate de motoare cu piston, care puteau atinge viteze de până la 115 mile pe oră (aproximativ 185 km/h). Însă Moscova utilizează tot mai frecvent drone propulsate cu reacție, care se deplasează mult mai rapid; unele variante pot atinge viteze de până la 375 de mile pe oră (aproximativ 604 km/h) și sunt mult mai greu de interceptat.

Companiile ucrainene din industria de apărare dezvoltă acum interceptoare mai rapide, unele dintre acestea fiind propulsate de motoare turbojet. Noua generație de interceptoare a doborât deja mai multe dintre cele mai rapide drone ale Rusiei.

După o reuniune cu conducerea militară, la sfârșitul lunii septembrie, pe tema amenințării reprezentate de dronele rusești, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că au fost luate „noi decizii” privind producția internă de motoare cu reacție, potrivit unui comunicat publicat la momentul respectiv de biroul său. El nu a oferit alte detalii.