Ucraina: O rachetă balistică trasă de Rusia a spulberat clădirea Consiliului Municipal din Izium. Cel puțin cinci oameni au fost uciși

Cel puțin cinci persoane au fost ucise şi alte 24 au fost rănite într-un atac rus asupra orașului Izium, în care autoritățile locale acuză faptul că inamicul a folosit o rachetă balistică, transmite Agerpres, care citează AFP.

"Atac inamic asupra orașului Izium. Potrivit datelor preliminare, ocupanții au utilizat o rachetă balistică", a anunțat marți pe Telegram Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkov.

Oficialul a precizat ulterior că "racheta a lovit centrul" acestei localități din nord-estul Ucrainei, unde trăiau peste 40.000 de oameni înainte de război.

› Vezi galeria foto ‹

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la rândul său, că atacul rusesc a distrus o parte din clădirea consiliului municipal din Izium.

Izyum. The rescue operation continues after a Russian missile strike on the city. This attack destroyed part of the city council building.



As of now, we know there are casualties – twenty people have been injured. Tragically, five people have died. My condolences to the families… pic.twitter.com/HaZUg8bNOc