Ucraina se scuză şi dă vina pe Rusia după ce două drone au căzut în Finlanda: Cauza ar fi o deviere provocată de sistemele ruşilor

Dronele ucrainene care au căzut, duminică, în sudul Finlandei, au fost deviate de la cursul lor, cel mai probabil, de sistemele de război electronic rusești, a transmis, luni, un purtător de cuvânt al diplomaţiei ucrainene, Gheorghii Tîhî, notează United24 Media. "Am prezentat deja scuze părţii finlandeze pentru acest incident", a afirmat oficialul ucrainean.

"Putem afirma cu certitudine că nicio dronă ucraineană nu a fost îndreptată spre Finlanda. Cea mai probabilă cauză este devierea cauzată de sistemele de război electronic rusești”, a spus Tîhî. De asemenea, el a confirmat că Ucraina și-a cerut scuze Finlandei pentru incident.

Autoritățile finlandeze au raportat că mai multe obiecte aeriene neidentificate au intrat în spațiul aerian al țării în dimineața zilei de 29 martie. Potrivit Forțelor Aeriene Finlandeze, avioane de vânătoare au fost trimise să intercepteze obiectele, dar nu au acționat pentru a evita potențiale daune la sol.

Două drone prăbuşite lângă Kouvola

Două drone s-au prăbușit în apropierea orașului Kouvola, la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Rusia, în timp ce o alta a căzut în apropierea orașului Espoo. Poliția a confirmat că nu au fost raportate răniți, iar locurile prăbușirii au fost securizate pentru investigații.

Prim-ministrul finlandez, Petteri Orpo, a declarat că dronele erau probabil ucrainene și a legat incidentul de atacuri în curs care vizau infrastructura rusească din apropierea graniței cu Finlanda.

Separat, guvernatorul regiunii ruse Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a raportat duminică pagube în portul Ust-Luga, situat în Golful Finlandei, în urma unui atac ucrainean masiv cu drone desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Apărarea aeriană rusă a doborât peste 36 de drone deasupra regiunii în cursul nopții, potrivit aceluiași oficial.