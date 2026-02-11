Ucraina se teme că cetățenii săi vor înregistra terminale Starlink pentru Rusia

2 minute de citit Publicat la 16:51 11 Feb 2026 Modificat la 16:51 11 Feb 2026

Rușii foloseau sistemul Starlink pentru atacuri cu drone. Foto: Profimedia Images

După ce Ucraina a reușit să-l convingă pe Elon Musk să blocheze accesul Rusiei la sateliții furnizori de internet Starlink, Moscova recurge la măsuri disperate, scrie Business Insider.

Armata rusă se baza pe Starlink pentru dirijarea dronelor sale cu care atacă orașele ucrainene.

Potrivit estimărilor Kievului, rușii au atât de mare nevoie de Starlink încât încearcă să-i forțeze pe ucraineni să înregistreze terminale care să fie folosite de forțele de invazie.

Oamenii Moscovei recurg la două metode în acest sens: le oferă bani ucrainenilor sau îi amenință.

Autoritatea ucraineană pentru gestionarea prizonierilor de război a anunțat, marți, că a documentat mai multe cazuri în care familiile prizonierilor ucraineni deținuți în Rusia au fost amenințate și li s-a spus să înregistreze terminale Starlink.

„Căutând o ieșire din situația dificilă în care se află, ocupanții și-au îndreptat atenția către familiile prizonierilor. Au fost înregistrate cazuri de amenințări și cereri de înregistrare oficială a terminalelor Starlink”, a precizat instituția.

Ucrainenii pot folosi Starlink doar după ce înregistrează terminalele

Pentru a avea acces la internetul furnizat prin Starlink, armata ucraineană, dar și civilii și companiile din această țară trebuie să înregistreze terminale individuale prin care se furnizează serviciul pe o așa-numită „listă albă”, fie online, fie la centrele din orașe.

Obligativitatea înregistrării vine să elimine o lacună exploatată de ruși în trecut.

În conformitate cu sancțiunile americane, compania lui Elon Musk, SpaceX, care plasează Starlink pe orbită, nu face afaceri cu Rusia.

Totuși, autoritățile ucrainene au constatat în repetate rânduri că trupele ruse au obținut terminale de acces la internet prin satelit, folosindu-le pentru a ghida drone de atac și recunoaștere.

Ce fac ucrainenii pentru a contracara tentativele rușilor de a folosi Starlink

Autoritatea ucraineană pentru prizonierii de război a precizat că, întrucât înregistrarea terminalelor se face pe baza actelor de identitate, eventuala folosire a sistemului Starlink de către ruși poate fi depistată.

„Dacă terminalul este folosit pentru a controla drone care distrug infrastructura și iau vieți omenești, fapta înregistrării terminalului de către un cetățean ucrainean este motiv de urmărire penală”, a avertizat instituția.

„Pentru inamic, Starlink este atât de important încât a desfășurat o întreagă rețea pentru a căuta trădători care sunt gata să înregistreze Starlink pentru ei înșiși în Serviciul Administrativ Central”, a semnalat, la rândul său, Serghei Beskrestnov, consilier în Ministerul ucrainean al Apărării din Ucraina, într-o declarație pe Telegram.

Rușii oferă până la 230 de dolari pentru a înregistra un singur terminal, a adăugat acest oficial.

Suma reprezintă aproximativ o treime din salariul mediu lunar din Ucraina.

Problemele forțelor ruse după blocarea accesului la Starlink au fost semnalate și de bloggerii pro-război ai Moscovei. Unii dintre aceștia au acuzat, chiar, dependență armatei ruse de tehnologia occidentală, chiar dacă SUA și Europa susțin în mod explicit Ucraina.

„Este pe cale să devină brusc clar că unitățile militare nu pot opera eficient fără comunicații. Aceasta va fi o noutate pentru unii aflați în poziții înalte”, a scris un blogger cunoscut drept Silovik.