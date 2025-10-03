Ucraina şi Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri. Soldaţii Kievului fuseseră capturaţi în cele mai "fierbinţi" zone ale războiului

Ucraina şi Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri. Soldaţii Kievului fuseseră capturaţi în cele mai "fierbinţi" zone ale războiului. Sursa foto: X / @ZelenskyyUa

Ucraina a transmis că a adus acasă 185 de soldați și 20 de civili ținuți în captivitate de Rusia în cel mai recent schimb de prizonieri cu Moscova, a anunțat, joi, Volodimir Zelenski. Potrivit liderului de la Kiev, printre cei reveniţi în Ucraina se numără soldații luați prizonieri în timpul bătăliei pentru Mariupol, în 2022, inclusiv la oțelăria Azovstal, precum și alții capturați la Centrala Nucleară de la Cernobîl din regiunea Kiev, informează Kiev Independent.

Ministerul rus al Apărării a raportat, de asemenea, eliberarea a 185 de prizonieri de război ucraineni în schimbul a 185 de soldați ruși, adăugând că „20 de civili au fost, de asemenea, eliberați”.

Majoritatea ucrainenilor eliberați se aflau în captivitate rusească din 2022, cel mai tânăr fiind un soldat în vârstă de 26 de ani. Cel mai în vârstă dintre captivii eliberați are 59 de ani, a declarat Cartierul General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război.

De la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, Kievul a adus înapoi peste 7.000 de ucraineni, a spus Zelenski. Peste 2.500 de prizonieri de război ucraineni rămân în captivitate rusească, a declarat Ministerul de Interne al Ucrainei pe 5 septembrie.

Cum finanțează Putin războiul din Ucraina

Ruşii se pregătesc să reducă finanțarea proiectelor esențiale din domeniul sănătății pentru a economisi bani destinați cheltuielilor militare, scrie The Moscow Times. O treime din bugetul federal pe 2026 va merge să finanțeze războiul din Ucraina.

Concret, cheltuielile pentru programul național "Viață lungă și activă" vor fi reduse cu 26% în 2026, conform unei notei explicative la legea bugetului, publicată în baza de date a Dumei de Stat.

Vor fi reduse cu 13% chiar și proiectele din cadrul programului național "Familia", conceput pentru a stimula rata natalității, care în acest an a atins noi minime în istoria modernă a țării.

Noul buget arată că populația rusă va plăti pentru războiul dus de Putin în Ucraina, subliniază Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Rusia Eurasia.