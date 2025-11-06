Ucraina susţine că drona "Orion" a Rusiei a fost fabricată cu piese occidentale şi că seamănă izbitor cu aparatul american Reaper

Sursa foto: Hepta

Direcția Principală de Informații a Ucrainei susţine că drona de luptă "Orion" a Rusiei conține mai multe componente fabricate în străinătate, inclusiv piese americane. Raportul notează că această armă a Kremlinului seamănă izbitor cu drona americană Reaper şi că poate transporta până la 250 de kilograme de explozibili, potrivit Kiev Independent.

Construită de Kronshtadt, Orion este un echivalent aproximativ al dronei americane Reaper, cu un design exterior și curbe similare. Drona a fost produsă în masă, de Kremlin, pentru prima dată abia la începutul invaziei la scară largă a Rusiei.

Direcția Principală de Informații a Ucrainei a enumerat 43 de companii rusești care fabrică diversele gadgeturi care alcătuiesc modelul Orion, menționând într-un anunț că „o treime dintre acestea nu sunt sancționate de niciuna dintre națiunile coaliției de sancțiuni”.

Microcipurile, fabricate în Occident

Piesele mai complexe sunt produse în mare parte de producători ruși, dar există o problemă - microcipurile și procesoarele lor subiacente provin în mare parte de la producători occidentali în general și de la producători americani în special.

Electronicele de la Motorola, AMD, Texas Instruments, Analog Devices și Maxim au ocupat o poziție deosebit de importantă în schemele interne ale Orion. Acest lucru se întâmplă în ciuda sancțiunilor menite să împiedice importul acestor electronice în industria de apărare a Rusiei.

Problema exporturilor

Un raport al subcomisiei Senatului din SUA, din septembrie anul trecut, a arătat că, în timp ce exporturile de semiconductori și microcipuri către Rusia s-au prăbușit în urma invaziei din 2022, exporturile către Turcia s-au dublat.

Exporturile către vecini precum Georgia au crescut de 35 de ori; către Kazahstan de 1.000 de ori - cifre considerate pe scară largă ca dovezi ale încălcării sancțiunilor împotriva națiunilor terțe.

„Prezența componentelor americane în armele rusești demonstrează încă o dată necesitatea unor controale mai stricte la exporturi și a unor sancțiuni sincronizate”, a concluzionat agenția.