Ucrainenii au doborât un elicopter rusesc de 15 milioane de dolari cu un sistem de rachete de 100 de dolari

Unitatea militară ucraineană Comandamentul Operațional "Est" a scris pe Facebook detalii despre prăbușirea elicopterului din regiunea Harkov, potrivit ladbible.com.

Un ofițer pe nume Yaroslav a transmis: "Noaptea, elicopterele inamice au coborât foarte jos, aproape de nivelul solului. S-au învârtit deasupra pozițiilor noastre, fără să ne permită nici măcar să ridicăm capul".

"Un soldat a tras două rachete asupra lor. Una a lovit o capcană termică, iar cealaltă a doborât un elicopter Ka-53. A căzut. Era păcat să folosim o rachetă "Stinger" pe el, așa că am tras cu "Igla" obișnuit", spune ofiţerul.

Ar fi vorba de o rachetă "Igla" cu sistem sol-aer cu orientare în infraroșu și care costă doar 100 de dolari.

"Ironia este că am doborât șurubelnița aia rusească care valorează aproximativ 15 milioane de dolari pentru doar 100 de dolari plătiți către Uniunea Sovietică", se mai arată în postare.

