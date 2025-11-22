Ucrainenii au adoptat „modelul suedez”: au construit baze aeriene improvizate lângă șosele, de unde lansează direct avioanele F-16

Publicat la 16:00 22 Noi 2025

Avion F-16 din dotarea forțelor aeriene ucrainene. Ucraina dispune de circa 50 de astfel de aeronave. Foto: Profimedia Images

Ucrainenii au reușit să-și disperseze flota de avioane F-16 care au ajuns să fie întreținute și operate direct de pe baze și piste improvizate pe șoselele din Ucraina. Pentru armata rusă, tactica ucrainenilor face depistarea acestor avioane mai dificilă. Au existat astfel cazuri în care aeronavele F-16 au reușit să decoleze în siguranță cu câteva minute înaintea unui atac cu drone sau rachete lansate de ruși, conform unui articol al publicației Euromaidan. Tactica folosită de ucraineni cu F-16 e similară celei deja folosite de armata suedeză cu avioanele Gripen, care și ele sunt întreținute sau operate în baze improvizate sau șosele.

Pentru a-și menține intactă prețioasa flotă de aeronave F-16, ucrainenii și-au dispersat aceste avioane în mai multe zone din țară. Avioanele sunt întreținute și operate în secrete în apropierea unor piste improvizate, ceea ce face dificilă detectarea acestora de dronele de supravghere ale Rusiei.

Avioanele sunt lansate, de regulă, în misiuni aeriene în timpul nopții, iar echipele de mentenanță la sol s-au specializat rapid în întreținerea, alimentarea și pregătirea pentru zbor a aeronavelor militare în astfel de condiții.

„Pregătește avionul, pune pilotul în cabină și apoi fugi în adăpost”, este dictonul după care acționează militarii ucraineni responsabili cu întreținrea la sol a aeronavelor F-16.

În acest moment, armata ucraineană duce lipsă de astfel de personal de întreținere, în condițiile în care Kievul a primit deja 50 de avioane F-16, iar numărul total al acestora ar putea ajunge la 85.

Țările NATO care au furnizat sau urmează să livreze F-16 Ucrainei sunt Belgia, Danemarca, Olanda și Norvegia.

„Imediat ce a decolat avionul, o dronă rusească deja venea spre noi”

F-16 este astfel pe cale să devină cel mai des folosit avion de luptă de către forțele aeriene ucrainene, care mai au în dotare avioane MiG-29 sau Suhoi-27.

Forțele aeriene ucrainene au operaționalizat primele avioane F-16 în august 2024. De atunci, ucrainenii au pierdut patru astfel de aeronave, în următoarele 10 luni de conflict.

Din luna iunie 2024, ucrainenii nu au mai pierdut însă niciun astfel de avion de luptă.

Ucraina s-a arătat, de asemenea, interesată în achiziția de avioane suedeze JAS-39 K=Gripen.

Suedezii au proiectat acest avion special pentru a putea fi folosit de pe piste improvizate și întreținute sumar. Cele două prize de aer ale sunt suficient de sus montate pentru a nu exista riscul atragerii în motor de pietricele de pe pistă - un risc mult mai mare în cazul F-16, a cărui priză de aer se află jos, sub fuselaj - ceea ce face și mai dificilă operarea și întreținerea sa din astfel de baze improvizate.

Forțele aeriene ucrainene și-au dispersat fostele brigăzi aeriene în unități mai mici care transportă echipamentele, combustibilul și echipele de mentenanță în camioane între bazele improvizate, unele aflate chiar de-a lungul autostrăzilor și șoselelor din vestul și centrul Ucrainei.

„A existat o situație în care, imediat după ce a decolat avionul, o dronă rusească deja venea spre noi și abia am avut timp să fugim în adăpost, când deja s-a auzit explozia la 100 de metri distanță”, a declarat un mecanic ucrainean.

Conform surselor ucrainene, o astfel de echipă de mentenanță la sol a reușit să lanseze „suficiente avioane F-16” într-o singură noapte pentru a lnsa 45 de rachete. Avioanele F-16 sunt folosite de ucraineni în special în rol defensiv, pentru interceptarea rachetelorde croazieră rusești. De regulă, un F-16 e dotat cu 6 rachete aer-ar când zboară în astfel de misiuni, conform presei ucrainene.