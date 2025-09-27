Ucrainenii au atacat, din nou, cu drone conducta Drujba din Rusia, care transportă petrol spre vest

Drone ucrainene au atacat sâmbătă o staţie de pompare a petrolului din regiunea Ciuvaşia din Rusia, de pe malul râului Volga, provocând oprirea activităţii. Sursa foto: Getty Images

Drone ucrainene au atacat sâmbătă o staţie de pompare a petrolului din regiunea Ciuvaşia din Rusia, de pe malul râului Volga, provocând oprirea activităţii, a declarat guvernatorul regional, Oleg Nikolaev.

Nikolaev a declarat că atacul a avut loc în apropierea satului Konar, la aproximativ 1.200 km de teritoriul ucrainean. El a spus că nu au existat victime, ci doar "pagube minore". Staţia de pompare face parte din conducta Drujba care transportă petrol spre vest, conform Agerpres.

De asemenea, pe 22 septembrie, conducta de petrol „Drujba”, una dintre cele mai importante artere energetice ale Rusiei, a fost lovită de șase rachete HIMARS, iar explozia a provocat un incendiu de circa 30 de metri pătrați la nivelul stației de pompare.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice ruseşti în ultimele săptămâni, vizând rafinării şi terminale de export pentru a reduce veniturile din export ale Moscovei, a stârni nemulţumirea internă şi a împinge Kremlinul la discuţii de pace.

Atacurile au redus rafinarea petrolului rusesc cu aproape o cincime în anumite zile şi au diminuat exporturile din porturi cheie, apropiind Moscova de reducerea producţiei sale de petrol.