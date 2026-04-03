Ucrainenii au distrus 40% din capacitatea de stocare a petrolului la cel mai mare port al Rusiei la Baltică. Fumul se vede din Finlanda

Imaginile din satelit arată incendii uriașe la porturile Primorsk (în imagine) și Ust-Luga. Foto: Profimedia Images

Portul rusesc Primorsk, de la Marea Baltică, unul dintre cele mai mari terminale folosite de Rusia pentru exportul petrolului, a pierdut cel puțin 40% din capacitatea sa de stocare a țițeiului, ca urmare a atacurilor ucrainene din ultimele zile, conform imaginilor din satelit analizate de Reuters, informează The Moscow Times.

Ucrainenii au avariat astfel grav cel puțin 8 rezervoare de stocare a petrolului, cu o capacitate individuală de 50.000 de metri cubi. Portul Primorsk, care dispune în total de 14 astel de rezervoare pentru petrol și 4 pentru motorină, poate exporta 1 milion de barili pe zi, practic 1% din producția mondială).

Două dintre rezervoarele avariate sunt destinate doar stocării motorinei, au declarat surse din industrie pentru Reuters. Daunele totale depășesc 40% din capacitatea de stocare și, potrivit comercianților, ar putea forța portul să reducă transporturile în consecință.

Al doilea port al Rusiei la Marea Baltică, Ust-Luga, a fost de asemenea ținta atacurilor ucrainene.. Aceste atacuri au afectat programul de încărcare și livrare a petrolului destinat exportului pentru prima jumătate a lunii aprilie.

Astfel, între 22 și 31 martie, potrivit autorităților din regiunea Leningrad, portul Ust-Luga a fost atacat de cinci ori. Conform imaginilor satelitare, incendiul a dus la apariția a opt rezervoare cu o capacitate de 30.000 de metri cubi fiecare – aproximativ un sfert din capacitatea totală de stocare.

Pe lângă porturi, ucrainenii au lovit și rafinăria Kirișinefteorgsineț. Coloana de fum rezultată în urma incendiilor masive a putut fi observată din Finlanda.

Conform Centrului Finlandez pentru Energie și Monitorizare a Calității Aerului, Ust-Luga asigură 20% din toate exporturile de petrol din Rusia, iar Primorsk - 22%.

Din cauza avariillor provocate infrastructurii portuare - conducte, rezervoare, rafinării -, care au dus la o scădere semnificativă a volumului de transport, companiile miniere vor fi, de asemenea, nevoite să reducă producția, din cauza lipsei de petrol pentru carburanți, au declarat trei experți din industrie pentru Reuters.