Ucrainenii au lansat o nouă ofensivă în regiunea Kursk. Momentul în care armata Kievului doboară un avion rusesc Su-25 rusesc

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat o nouă ofensivă ucraineană în regiunea Kursk din Rusia și a declarat că trupele nord-coreene luptă alături de forțele ruse în acea zonă a frontului, potrivit AP. Pe de altă parte, armata ucraineană a anunțat că a doborât un avion rusesc de atac Su-25, în Donețk, scrie Kyiv Independent.

„În Kursk au avut loc noi atacuri”, a spus Zelensky. „Rusia a desfășurat din nou soldați nord-coreeni alături de trupele sale”, a adăugat președintele ucrainean.

Potrivit lui Zelensky, un „număr semnificativ” de trupe inamice au fost distruse. El nu a oferit detalii, dar a spus că pierderile sunt de sute.

Ministerul rus al Apărării a declarat sâmbătă că a respins un contraatac ucrainean în regiunea Kursk.

Rusia a declarat vineri că trupele sale au capturat orașul minier Toretsk. Oficialii ucraineni nu au confirmat raportul.

Armata din Coreea de Sud a declarat luna trecută că are bănuieli că Phenianul se pregătește să trimită trupe suplimentare în Rusia, după ce soldații săi au suferit pierderi grele. Coreea de Nord a trimis în Rusia armament, dar și 10.000 – 12.000 de soldați, potrivit informațiilor americane, sud-coreene și ucrainene, scrie AP.

Între timp, o persoană a fost ucisă și 10 rănite sâmbătă într-un atac ucrainean asupra orașului Makiivka, un oraș din regiunea estică parțial ocupată a Ucrainei Donețk, au declarat oficiali instalați la Moscova.

Ministerul rus al Apărării a mai spus că 36 de drone ucrainene au fost doborâte în timpul nopții în patru regiuni din vestul și sud-vestul Rusiei. Nu au fost raportate victime, dar guvernatorul regional Rostov, Yuri Slyusar, a declarat că 14 blocuri au fost distruse în Rostov-pe-Don.

Armata ucraineană a comunicat sâmbătă că a doborât un avion rusesc de atac Su-25 în apropierea orașului Toretsk din regiunea Donețk.

„Încă o aeronavă de atac rusească a fost doborâtă în Toretsk datorită trupelor noastre de apărare aeriană”, a declarat Brigada 28 Mecanizată pe Telegram, potrivit Kyiv Independent.

? Warriors of the 28th Mechanized Brigade destroyed a russian Su-25 and likely damaged an enemy helicopter near Toretsk. pic.twitter.com/0cnYnMY0Ge